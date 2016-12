HCM, în căutarea primelor două puncte în 2011

Sâmbătă, de la ora 12.00, la Sala Sporturilor, HCM Constanţa va întâlni o veche rivală, Steaua Bucureşti, într-un meci restanţă din etapa a 11-a a Ligii Naţionale de handbal masculin şi cu implicaţii diferite pentru cele două combatante. HCM luptă pentru un nou titlu de campioană şi este obligată să câştige pentru a micşora deficitul de puncte faţă de liderul HC Odorhei, în timp ce “militarii“ se află în lupta pentru evitarea retrogradării. HCM nu îi putea folosi în această întâlnire pe Băiceanu, aflat în recuperare după operaţia de menisc, Adzic, care a suferit o întindere la un antrenament şi nu va fi forţat, şi Şelaru. Locul lui Adzic va fi luat de Nicolae. „Un meci cu Steaua trebuie tratat mereu ca un meci dificil. Steaua are în componenţă jucători foarte experimentaţi, valoroşi şi întâlnirile directe au fost mereu disputate, indiferent de poziţia în clasament. Sunt orgolii, ambiţii, jucători care au evoluat în trecut pentru echipa adversă şi cu siguranţă va fi un meci disputat. Noi am avut o perioadă scurtă de pregătire în efectiv complet, puţin timp pentru a pune la punct schemele dorite, însă avem trei partide în Liga Naţională până la primul joc din Liga Campionilor, atunci când trebuie să ne prezentăm în formă maximă. Sperăm ca la meciul cu Steaua să fim susţinuţi şi de un număr cât mai mare de spectatori pentru că handbaliştii simt mereu când publicul este aproape de ei. În plus, va fi primul meci oficial şi chiar şi eu sunt nerăbdător să văd echipa într-o astfel de întâlnire pentru că nu contează doar rezultatul ci şi atitudinea prin care reuşeşti să te impui“, consideră tehnicianul Ion Crăciun. Biletul de intrare la partida HCM - Steaua costă 5 lei.

Clasament

1. HC Odorhei 11 10 0 1 355-300 20

2. UCM Reşiţa 11 9 1 1 364-308 19

3. Pandurii Tg. Jiu 11 8 0 3 330-313 16

4. HCM Constanţa 10 7 1 2 329-295 15

5. Bucovina Suceava 11 7 0 4 337-300 14

6. Universitatea Cluj 11 7 0 4 329-304 14

7. Ştiinţa Bacău 11 6 0 5 309-298 12

8. CSM Satu Mare 11 5 1 5 338-345 11

9. Dinamo Braşov 11 3 1 7 293-320 7

10. Minaur Baia Mare 11 3 1 7 291-339 7

11. Steaua Bucureşti 10 2 2 6 268-286 6

12. Poli Timişoara 11 3 0 8 306-334 6

13. CSM Bucureşti 11 2 0 9 323-369 4

14. CSM Oradea 11 0 1 10 292-353 1