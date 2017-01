HCM, în faţa celei de-a 17-a victorii a sezonului

Aflată într-o vizibilă creştere de formă de la meci la meci, Handbal Club Municipal Constanţa va întîlni astăzi, de la ora 17.00, în deplasare, în etapa a 20-a a Ligii Naţionale de handbal masculin, formaţia CSM Oradea. Echipa gazdă, aflată pe ultima poziţie a clasamentului, pare a fi un simplu sparring-partner pentru Stănescu şi compania. Se întîlnesc liderul şi “lanterna roşie“, într-un meci în care singura necunoscută pare a fi diferenţa la care se va impune HCM-ul. Fără şanse de a evita retrogradarea, CSM Oradea încearcă în aceste ultime etape, în urma unor jocuri bune, să mai cîştige la capitolul imagine şi, de ce nu, să părăsească ultimul loc al ierarhiei. De partea cealaltă, disputa de astăzi reprezintă pentru HCM ultima repetiţie înaintea confruntării de sîmbătă cu UCM Reşiţa. Diferenţa de 28 de puncte dintre HCM şi CSM spune totul despre diferenţa de valoare dintre cele două echipe, pecetluind deja parcă soarta celor două puncte...Totuşi, jucătorii şi staff-ul tehnic al formaţiei constănţene sînt de părere că partida ar putea fi una dificilă dacă nu va fi tratată cu maximă seriozitate de jucători. “Toate echipele se motivează în plus atunci cînd joacă împotriva noastră, vor să demonstreze că merită mai mult decît locul pe care se află în clasament. Noi luăm foarte în serios acest meci, ne vom concentra doar asupra lui pentru a evita orice surpriză neplăcută şi de abia după cele 60 de minute de joc ne vom gîndi la partida cu Reşiţa. Am fi vrut să avem posibilitatea să menajăm în totalitate o parte dintre titulari, aşa cum am putut face cu Baia Mare, însă cel mai bine pentru jucători este să aibă un meci în plus înainte de Reşiţa. Mai puţin contează scorul, importante sînt punctele puse în joc şi bineînţeles, să nu avem accidentaţi după această confruntare“, a declarat Eden Hairi, antrenorul secund al HCM. În lotul echipei constănţene se află şi un fost component al echipei din Oradea, portarul Gabriel Borodi. Partida CSM - HCM se va disputa în Sala “Antonio Alexe“ din Oradea şi va fi condusă de Claudiu Belean şi Corneliu David (ambii din Tg. Mureş).

Etapa a 20-a a mai programează întîlnirile: Ştiinţa Bacău - CSM Medgidia; Bucovina Suceava - Poli Timişoara; Pandurii Tg. Jiu - Steaua; Dinamo - HC Odorhei; UCM Reşiţa - U. Cluj; Minaur Baia Mare - CS H&V Piteşti.

Clasament

1. HCM Constanţa 19 16 0 3 540-443 32

2. UCM Reşiţa 19 14 1 4 573-497 29

3. Dinamo 19 13 2 4 579-543 28

4. Steaua 19 11 2 6 600-542 24

5. Ştiinţa Bacău 19 12 0 7 552-537 24

6. HC Odorhei 19 11 1 7 530-516 23

7. Bucovina Suceava 19 9 2 8 558-517 20

8. U. Cluj 19 8 2 9 553-566 18

9. Lignitul Tg.Jiu 19 7 3 9 491-497 17

10. CSM Medgidia 19 7 1 11 495-508 15

11. Minaur Baia Mare 19 7 1 11 470-523 15

12. Poli Timişoara 19 5 3 11 481-510 13

13. CS H&V Piteşti 19 1 2 16 471-579 4

14. CSM Oradea 19 2 0 17 517-632 4