HCM, în faţa celui mai important examen european

Ajunsă în premieră, pentru o formaţie din România, în sferturile de finală ale Cupei EHF (în noul format al competiţiei), Handbal Club Municipal Constanţa poate scrie istorie pentru handbalul masculin autohton. Campioana României va lupta cu Lugi HF (Suedia) pentru un loc în Final Four-ul competiţiei, de la Berlin, unde fosta adversară din Grupa D, Fuchse Berlin, este deja calificată, în calitate de organizatoare. Primul duel cu formaţia suedeză va avea loc sâmbătă, de la ora 12.00 (în direct la Digi Sport 1), la Sala Sporturilor, când constănţenii speră să valorifice la maximum avantajul terenului propriu.

„Era de preferat ca partida retur să fi avut loc la Constanţa, pentru că am fi putut obţine calificarea în faţa propriilor suporteri, dar la acest nivel nu mai poţi avea pretenţii. Nu cred că suntem favoriţi şi avem şanse egale. Ei au câştigat o grupă împotriva unor formaţii foarte bune şi cu siguranţă îşi vor dori la fel de mult calificarea. Vor fi motivaţi şi pentru că returul îl vor disputa pe terenul lor”, a declarat căpitanul Laurenţiu Toma. Antrenorul Zvonko Sundovski consideră că HCM are jucători mai valoroşi: „Vom avea un meci foarte important şi şansa de a ajunge în Final Four după un sezon foarte bun în Cupa EHF. Cred că jucătorii noştri sunt mai valoroşi şi pot face pasul decisiv spre Berlin”.

ÎNCREDERE ÎN FORŢA GRUPULUI Directorul executiv Nurhan Ali este optimist înaintea disputei de sâmbătă, atât datorită forţei demonstrate de HCM în acest sezon, cât şi datorită atmosferei create de suporteri la meciurile de la Constanţa. „Lugi nu este cunoscută în Europa, aşa cum HCM a devenit în ultimii ani, dar provine dintr-un campionat foarte puternic. Au în componenţă câţiva jucători foarte buni, dintre care se detaşează centrul Magnus Jernemyr (n.r. - 38 ani, fost câştigător al Ligii Campionilor cu FC Barcelona). Am mare încredere în băieţi. Îi simt şi ştiu că îşi doresc foarte mult această performanţă, atât pentru ei, cât şi pentru minunatul nostru public care ne umple mereu de mândrie atât la meciurile de acasă, cât şi în deplasare. Sper ca Sala Sporturilor să fie din nou arhiplină şi suedezii să vadă o atmosferă extraordinară pe parcursul celor 60 de minute”, îşi doreşte oficialul HCM-ului.

15 LEI BILETUL Pentru partida cu suedezii de la Lugi HF, suporterii îşi pot achiziţiona bilete de la sediul clubului constănţean (strada Mircea cel Bătrân nr. 99B, et. 1) sau în ziua meciului, de la magazinul suporterilor de la Sala Sporturilor. De asemenea, biletele pot fi cumpărate şi de la librăriile Diverta sau online, de pe site-ul myticket.ro.