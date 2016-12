HCM, în faţa primului duel în Liga Campionilor

A mai rămas o singură zi până la prima partidă pe care HCM Constanţa o va disputa în sezonul 2011-2012 al Ligii Campionilor la handbal masculin. Sâmbătă, în Polonia, de la ora 16.00, campionii României vor întâlni pe Wisla Plock, una dintre echipele cu mari pretenţii la clasarea pe unul dintre primele două locuri în grupă. Dacă în teren Toma şi compania şi-au încărcat bateriile în primele cinci jocuri de campionat, având acum un moral excelent pentru meciul din Polonia, antrenorul principal Ion Crăciun a disecat ore în şir, săptămâni la rând, jocul adversarei de sâmbătă. Casetele cu actuala campioană a Poloniei au devenit aproape obsedante pentru antrenorul HCM-ului, acesta împărţind fiecare repriză în câte 100-120 de secvenţe pe care le-a analizat în toate modurile pentru a găsi cele mai bune soluţii.

„În Liga Campionilor ne este locul şi pentru această competiţie trebuie să fim cât mai bine pregătiţi. Ne-am făcut o idee asupra a ceea ce joacă polonezii şi după turneul din Polonia, care a fost foarte util“, a declarat antrenorul secund Eden Hairi. „Pregătim de multă vreme acest meci cu polonezii. Ştim că ei se apără 6-0 şi am încercat să jucăm contra unei astfel de apărări şi cu Turda, însă ardelenii s-au apărat un pic diferit. Avem o experienţă bogată în Liga Campionilor, suntem mulţi jucători care am jucat ani buni în acestă competiţie şi ştim ce ne aşteaptă. Cred că va fi un meci strâns, indiferent cine va câştiga, o va face la o diferenţă mică de goluri. Nu cred că întâlnim o echipă mai puternică decât noi, ci una de valoare egală. Cred că mai greu va fi pentru ei pentru că evoluează pe teren propriu şi vor avea astfel o presiune în plus să câştige“, consideră centrul Marius Stavrositu. Delegaţia HCM-ului va pleca în această dimineaţă, la ora 9.00, cu autocarul până la Bucureşti, iar la ora 14.45 se va îmbarca într-o cursă aviatică cu destinaţia Varşovia. Astăzi, de la ora 20.00 (ora României) este programat un antrenament în sala care va găzdui partida. Din lot nu va face parte Alexandru Şimicu, accidentat. Ieri seară, în primul meci din Grupa C: HSV Hamburg - St. Petersburg 32-20 (15-10).