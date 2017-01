HCM, în faţa primului examen european al anului

După o lungă perioadă de pregătiri, pentru HCM Constanţa a sosit momentul adevărului. Duminică, la Preşov, în prima manşă a optimilor de finală ale Cupei Cupelor (ora 18.00, în direct la Neptun TV), echipa pregătită de Zoran Kurtes, Eden Hairi şi Djordje Cirkovic are nevoie de o evoluţie foarte bună pentru a obţine, la finalul celor 60 de minute de joc, un rezultat care să-i confere pentru retur şanse sporite la calificarea în sferturi. Dacă în Liga Naţională greşelile de pe parcursul competiţiei pot fi reparate, nu acelaşi lucru se întîmplă şi în Europa. Fiecare meci şi fiecare atac contează, astfel că handbaliştii de la ţărmul mării tratează cu maximă seriozitate confruntarea de la Preşov, cu campioana Slovaciei. Deşi nu impresionează prin parcursul în cupele europene, prezenţa an de an în grupele Ligii Campionilor demonstrează că slovacii nu alcătuiesc o echipă oarecare. Se anunţă un meci greu, în care formaţia noastră este obligată să crească semnificativ nivelul joului arătat în prima etapă a returului LN, pentru a putea reveni la Constanţa cu un rezultat pozitiv. Echipa noastră a demonstrat nu o dată că atunci cînd se află într-o formă bună, poate învinge pe oricine. „Cu siguranţă ne aşteaptă o partidă foarte grea. Vin din Liga Campionilor iar acest lucru înseamnă mult. Noi avem un obiectiv important, vrem să ne calificăm într-o fază superioară iar acest lucru îl doresc încă de cînd am semnat cu HCM. Este adevărat că în jocurile de pregătire am fost golgeterul echipei, dar rămîne de demonstrat că sînt la fel de eficient şi în meciurile oficiale. Vom face tot ce putem pentru un rezultat bun, poate chiar să învingem pentru a avea apoi şanse mai mari de calificare“, a declarat extrema stîngă Alexandru Sabou. Formaţia noastră va fi susţinută la Preşov şi de o galerie formată din aproximativ 30 de persoane, acestea făcînd deplasarea cu un autocar pus la dispoziţie de club. Plecarea suporterilor constănţeni este programată sîmbătă, la ora 11.00, de la Sala Sporturilor. Partida dintre Tatran şi HCM va fi condusă de o brigadă poloneză, formată din Arkadiusz Solodko şi Leszek Solodko. Delegat din partea EHF va fi Viktor Konoplyastyy din Ucraina.

Tatran Preşov, un adversar redutabil

Tatran Preşov reprezintă un nume important în handbalul slovac, echipa pregătită de Rastislav Trtik dominînd cu autoritate campionatul în ultimii ani. Acest lucru i-a permis să evolueze în ultimele două sezoane în grupele celei mai importante competiţii europene. În această ediţie a Ligii Campionilor, Tatran Preşov a făcut parte din Grupa D, alături de HSV Hamburg (Germania), Steaua Roşie Belgrad (Serbia) şi FCK Handbold A/S (Danemarca). Campioana Slovaciei a obţinut două victorii, 31-27 şi 27-23 cu Steaua Roşie Belgrad, fiind învinsă în restul partidelor. Cea mai bună performanţă a fost înregistrată în sezonul 2004-2005 atunci cînd Tatran Preşov a pătruns pînă în optimile de finală ale Champions League, fiind eliminată de THW Kiel (41-25 şi 38-32). În acest moment, în lotul echipei din Preşov se află doar doi jucători străini, ambii fiind cehi. Este vorba despre Jakub Krupa (23 ani) şi Alexandr Radcenko (35 ani). Acesta din urmă nu este veteranul echipei, din cei trei portari pe care Tatran Preşov îi are în lot, doi avînd vîrste respectabile: Michael Melus are 35 de ani, în timp ce Lubos Kaminsky are 42 de ani!

Optimile de finală ale cupelor europene la handbal programează şi alte partide pentru echipele româneşti - sîmbătă, Challenge Cup, manşa tur, ora 16.15: UCM Reşiţa - MRK Vardar Skopje (Macedonia); Cupa Cupelor, manşa tur, ora 19.00: Steaua - Pevafersa Valladolid (Spania), la Buzău; duminică, Challenge Cup, manşa tur, ora 17.00: AC PAOK (Grecia) - Ştiinţa Bacău.