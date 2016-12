HCM, în faţa unei noi performanţe

19:14:45 / 17 Mai 2014

pt dl antrenor Sundovski

Cum ati pregatit tatctic acest meci, avand in vedere si declaratiile franceziilor quote: va trebui să jucăm în viteză pentru a câştiga. Viteza este soluţia, pentru că au o apărare foarte puternică, care ne poate opri atacurile - unqote ?? Dl antrenor cum ati gandit raspunsul jocului in viteza, ca apararea HCM a fost 0 barat azi, a fost praf, a fost INEXISTENTA!