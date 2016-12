HCM, în faţa unor noi obstacole

MECIURI ÎN LN ŞI LC. Turul de forţă al campioanei României la handbal masculin va continua şi în această săptămână cu alte două partide extrem de importante. Miercuri, de la ora 11.00, HCM va întâlni, pe teren propriu, în Sala Sporturilor, pe Bucovina Suceava, în timp ce sâmbătă, de la ora 19.00, formaţia noastră va evolua din nou în Liga Campionilor, în deplasare, cu Pevafersa Valladolid. „Jocul cu Suceava poate fi considerat ceva mai uşor, pentru că ei nu prea pun probleme în deplasare. În plus, noi pe teren propriu nu putem pierde cu nimeni, indiferent dacă jucăm bine sau nu. Asta nu înseamnă că nu vom trata cu maximă seriozitate partida cu Suceava, pentru că, dacă îi vom lăsa, cu siguranţă vor dori să profite de şansă şi să ne învingă. Întâlnirea de sâmbătă, de la Valladolid, se anunţă cu adevărat foarte dificilă. Vom merge cu gândul de a face un meci bun şi sincer vă spun că am dori să câştigăm. Nu vom mai evolua sub aceeaşi presiune că am putea fi depăşiţi în clasament de Pick Szeged, iar acest lucru este unul care ne ajută“, a declarat interul Alexandru Csepreghi. Pentru partida cu Bucovina Suceava, antrenorul Zoran Kurtes se confruntă cu o singură problemă de efectiv, extrema Marius Sadoveac acuzând o accidentare la umăr, suferită în meciul de la Montpellier. Chiar dacă va fi refăcut până la ora disputei cu Suceava, este posibil ca Sadoveac să fie menajat pentru a nu se risca o recidivă. În privinţa jocului cu Valladolid, Federaţia Europeană de Handbal (EHF) a anunţat şi brigada de arbitri, aceasta fiind formată din norvegienii Andre Hansen şi Oistein Pettersen. Observatorul partidei a fost desemnat germanul Berndt Dugall.

TOMA ŞI CSEPREGHI, ÎN TOP 50 AL LC. După căpitanul Laurenţiu Toma, în clasamentul celor mai prolifici jucători din Liga Campionilor figurează din această săptămână încă un handbalist de la HCM Constanţa. Cu 27 de goluri reuşite în cele şapte etape de până acum, Csepreghi se clasează pe locul 44, la egalitate cu celebrul Ivano Balic, jucătorul Croaţiei Zagreb. „Este o mândrie dar şi o responsabilitate în plus de a evolua cât mai bine în continuare şi de a urca în clasament. Aş vrea să fiu între primii zece marcatori“, a spus Csepreghi. Laurenţiu Toma se află pe locul 5 în acest clasament, cu 47 de reuşite. Lider se menţine macedoneanul Kiril Lazarov (Croaţia Zagreb), cu 52 de goluri.