HCM, în febra jocului cu Sankt Petersburg

Joi, de la ora 19.30, Sala Sporturilor din Constanţa va găzdui o nouă partidă din Liga Campionilor la handbal masculin. Campioana României, HCM Constanţa, va întâlni vicecampioana Rusiei, Sankt Petersburg, în etapa a 5-a a Grupei D din Liga Campionilor. După o singură zi de odihnă oferită de antrenorii Eden Hairi şi Alexandru Buligan, handbaliştii constănţeni au revenit ieri la antrenamente, pentru a pregăti importantul joc împotriva ruşilor. „Este prima partidă dintr-o serie foarte dificilă, cu trei partide în mai puţin de o săptămână. Avem neapărat nevoie de o victorie în meciul tur cu St. Petersburg şi am convingerea că o putem obţine. Vom întâlni o echipă specific rusească, puternică pe centru şi cu extreme rapide“, a declarat antrenorul principal al HCM-ul, Eden Hairi. St. Petersburg nu are în componenţă jucători consacraţi, dar este pregătită de unul dintre cei mai valoroşi handbalişti ruşi din ultimele două decenii, Dimitri Torgovanov, retras din activitate în 2009. La 38 de ani, fostul pivot al naţionalei Rusiei se poate lăuda cu o carieră de jucător impresionantă, fiind campion olimpic şi mondial în 2000, campion european în 1996 şi 2000 şi medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice din 2004. În ultimele două sezoane ca jucător a evoluat pentru HSV Hamburg, dar singurul trofeu cu o echipă de club l-a obţinut în 2005, cu Tusem Essen, când a câştigat Cupa EHF. „Un antrenor tânăr, dar care are o experienţă extrem de vastă la cel mai înalt nivel şi care acum încearcă să imprime metode moderne echipei pe care o pregăteşte“, a mai spus tehnicianul campioanei României. Partida de joi va fi arbitrată de o brigadă din Cehia, formată din Vaclav Kohout şi Petr Novak. HCM nu se va afla la prima experienţă cu cei doi arbitri, aceştia oficiind alte două partide ale campioanei României în Liga Campionilor: în sezonul trecut, în deplasare, cu Chekhovskie Medvedi, scor 32-37 şi în preliminariile Ligii Campionilor, în sezonul 2006-2007, la Constanţa cu Pallamano Conversano (Italia), scor 38-24. Observatorul meciului de atunci, austriacul Gustav Burziwal, va superviza şi partida de joi, din Sala Sporturilor. Costul unui bilet la partida HCM Constanţa - Sankt Petersburg este de 30 lei.