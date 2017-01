HCM, în linie dreaptă înaintea primului meci din optimile Cupei Cupelor

După “încălzirea“ din prima etapă a returului Ligii Naţionale masculine de handbal, în care a învins pe CSM Medgidia, cu 26-25, Handbal Club Municipal Constanţa pregăteşte în această săptămînă partida tur din optimile de finală ale Cupei Cupelor, din deplasare, împotriva campioanei Slovaciei, Tatran Preşov (duminică ora 18.00). Duminică, în primul joc oficial al anului, evoluţia handbaliştilor pregătiţi de Zoran Kurtes, Eden Hairi şi Djordje Cirkovic nu a fost cea dorită, observîndu-se destule carenţe în privinţa relaţiilor de joc, a combinaţiilor şi a soluţiilor în preajma porţii adverse. Dacă apărarea a funcţionat bine în mare parte, în atac au lipsit clarviziunea, fantezia paselor sau aruncările de la mare distanţă. În plus, HCM-ul nu a arătat în confruntarea cu CSM Medgidia o constanţă în joc, alternînd momentele de excepţie cu cele mult mai puţin ispirate. Aceste lucruri au fost recunoscute şi de jucători, înaintea confruntării cu Tatran Preşov, considerîndu-se că este nevoie în primul rînd de o schimbare a modului de abordare a jocului pe durata celor 60 de minute. „Este nevoie de o schimbare de atitudine în jocul nostru pentru că altfel ne va fi greu în Slovacia. Primul meci de la ei contează extraordianr de mult iar noi vom merge la victorie, să facem un joc bun pentru că orice diferenţă va conta“, a declarat extrema dreapta Laurenţiu Toma. Folosit în ultimele partide de pregătire şi chiar în jocul de sîmbătă din campionat atît pe postul de centru cît şi pe cel de inter stînga, Alexandru Csepreghi spune că nu are o anumită preferinţă, încercînd să joace cît mai bine unde este pus: „În partida cu Medgidia am fost poate un pic mai relaxaţi pentru că veneam după o vacanţă de două luni. Sperăm ca săptămîna aceasta să ne intrăm în ritm şi să facem un joc cît mai bun în Slovacia. Eu mă simt bine şi pe inter stînga şi pe centru, încerc să joc cît mai bine atunci cînd mă bagă antrenorul“. Unul dintre cei mai experimentaţi jucători ai echipei, pivotul Silviu Băiceanu, care nu a evoluat duminică, fiind supendat, speră ca echipa să-şi intre în ritm pînă duminică: „Va trebui să ne intrăm în joc pentru Tatran. Din cîte am văzut, ei au început mai devreme meciurile oficiale şi poate că au un uşor avantaj din acest punct de vedere“. Nu există probleme deosebite de lot, Hejtmanek şi Florin Nicolae putînd fi recuperaţi pînă la ora jocului de la Preşov.