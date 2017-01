HCM, în pericol de desființare

07:03:05 / 09 August 2014

sport

Sa va dau cateva lectii de anagement sportiv dar si de economie.Sant vremuri triste pt constanteni cu orasul inglobat in datorii imense ale caror rezultate nu se vad,singura politica este cea a SPAGII si a furatului,nu inteleg de ce as avea nevoie de cheltuieli mari cu voleiul si cu rugbyul daca nu sant rezultate.ALO ,NU MAI PACALITI LUMEA.pentru cati spectatori bagati bani in volei?200 per meci,nu puneti galeria aia sant polivalenti,ce buget aveti pt volei?hai sa impartim la 200 sa vedem cat ne costa pe ceilanti sa facem fericit un spectator de la volei?NU mai duceti sportivii la FLORA aveti preturi mari de fapt se intorc banii nu ?Ati dat contactul cu ECLUZELE firmei ZIP,pe super preturi mai mult decat atit ZIPUL,este platit din bani publici-CAILE NAVIGABILE-contacte din bani de stat sa pazeasca agenti privati din PORTURILE DE LA CANAL-ATENTIE DNA ,poate cercetati si contractele zip,pe bani publici,spitale ag fiscale etc,,Ati luat toata economia orasului si ati dat-o firmelor voastre,scoateti bani si achitati ce este de platit,gata ne ajunge.Nu mai bagati bani in toate sporturile,nu mai umflati cheltuielile cu cazarile si altele pe care le stim cu totii,apoi oricum prin felul in care v-ati purtat cu echipa de FOTBAL ati aratat ca ii sfidati pe cei peste 20.000 suporteri constanteni, DNA SI JUSTITIA NU SE LEAGA DE OAMENI NEVINOVATI GEN giurgiucanu,un escroc notoriu cu parcari in MAMAIA,NU MAI PLANGETI SPAGARILOR .....