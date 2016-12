HCM, încă un eșec în fața Timișoarei

10:22:44 / 05 Februarie 2015

Reconstructia echipei

Este mai mult decat evident ca in sanul echipei (jucatori, antrenori, conducatori) exista o mare tensiune/presiune datorata neplatii de mai bine de 7 luni a salariilor, motiv pentru care o mare parte din jucatorii valorosi au parasite deja echipa unii de voie altii de nevoie. Unii dintre cei care au ramas sunt foarte batrani si nu mai au valoare (Azici, Enescu Tucanu), altii care au valoare datorita varsatei nu pot mai mult (Toma, Buricea, Cutura, Angelovschi) unora dintre cei mai tineri nu li se acorda deloc incredere (Gal, Subtirica, Bucataru) altora li se acorda foarte putina (Baican, Cristescu) iar restul jucatorilor din lot cu exceptia celor doi portari consacrati si a lui Humet si Rakcevic nu au ce cauta in lot. Se vede clar ca echipa nu mai are centru coordnator cu exceptia lui Cutura si interi care sa arunce la poarta cu exceptia lui Humet cele doua extremele Toma si Buricea sunt in prag de pensionare si atunci cum sa se califice in semifinalele cupei HCM in fata Timisoarei echipa care ocupa locul 10 in clasamentul ligii I. Vor mai veni si alte infrangeri daca nu se iau masuri vezi meciurile cu Odorhei, Baia Mare, Bacau, CSM Bucuresti Dinamo, etc. Parerea mea este ca echipa trebuie sa fie reconstruita din temelii cu jucatori tineri cu salarii decente si cu un buget pe masura adica de 10 ori mai mic ca acum si autoritatilor le vor ajunge fondurile si pentru HCM si pentru Faru si toata lumea va fi multumita.