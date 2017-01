HCM, încă un pas important spre titlu

HCM Constanţa a trăit la intensitate maximă partida cu Steaua, din etapa a 23-a a Ligii Naţionale de handbal masculin, reuşind doar în finalul jocului de sâmbătă să îşi apropie un rezultat de egalitate, 23-23, care o păstrează cu şanse foarte mari în lupta pentru câştigarea unui nou titlu de campioană. HCM a început foarte slab meciul de la Chiajna, atât în apărare, cât mai mai ales în faza de atac, unde handbaliştii noştri l-au luat de multe ori la ţintă pe Ivezic. Steaua a profitat la maximum de lipsa de concentrare şi de luciditate din jocul nostru, iar în min. 25 conducea cu un incredibil 13-4 ! După 14-7 la pauză pentru Steaua, HCM a început treptat cursa de urmărire, profitând şi de faptul că antrenorul Bozo Rudic nu am avut posibilitatea de a-şi odihni deloc titularii. Jocul la limită al pivotului Savenco (eliminat definitiv în min. 44) şi al interului dreapta Manea (eliminat definitiv în min. 58), au slăbit mult apărarea bine organizată a steliştilor, astfel că HCM a reuşit, în min. 52, să egaleze la 20, lucru ce părea imposibil după primele 30 de minute. Cu Ionuţ Georgescu în mare formă, extrema Stelei reuşind să înscrie din toate poziţiile, “militarii“ au fost aproape de victorie, dar Sadoveac a adus un punct important formaţiei noastre cu cinci secunde înainte de final, când a punctat pentru 23-23. Un rezultat care apropie şi mai mult formaţia pregătită de Zoran Kurtes şi Eden Hairi de titlul de campioană, HCM având nevoie de două victorii în ultimele trei partide. „Felicit jucătorii şi pe cei din staff-ul tehnic pentru modul în care am evoluat în repriza a doua, una foarte bună pentru noi. Felicit şi suporterii care au fost formidabili şi de această dată“, a spus la finalul întâlnirii tehnicianul Zoran Kurtes. „Steliştilor le-a ieşit totul în prima repriză, au avut şi noroc pentru că toate mingiile săreau la ei. Noi am jucat slab în primele 30 de minute, însă apoi s-a văzut că experienţa din Liga Campionilor ne-a ajutat să revenim. Am reuşit în acest sezon să câştigăm multe jocuri datorită faptului că la HCM nu există rezerve sau titulari. Nu cred că se mai pune problema câştigării titului“, a explicat rezultatul cu Steaua portarul Mihai Popescu. „Dacă nu am fi crezut că putem reveni, nu am mai fi ieşit de la vestiare. Sunt mulţumit că am putut reveni în joc după ce am făcut primele 25 de minute foarte slabe. Am arătat că nu degeaba ne îndreptăm spre cucerirea unui nou titlu“ a declarat Silviu Băiceanu. Au jucat - Steaua: Ivezic (11 intervenţii, 1x7m), Laufceac (o intervenţie, 1x7m), Cenuşă, Georgescu 9g, Răpciugă 6g (5x7m), Vujodinovic şi Cian - câte 3g, Stavrositu şi Săuleascu - câte 1g, Dinescu, Saveno, Manea, I. Stamate; HCM: Popescu (14 intervenţii, 1 gol), Stănescu (2 intervenţii, 1x7m), Toma 6g (2x7m), Sadoveac, Buricea şi Mureşan - câte 4g, Csepreghi 2g, Băiceanu şi Adzic - câte 1g, Sabou, Schuch, Nicolae, Dimache, Simic.

ŞASE LA NAŢIONALĂ. Din lotul convocat de selecţionerul Vasile Stângă, care se va reuni astăzi la Izvorani, fac parte şi şase jucători de la HCM Constanţa: Popescu, Toma, Sadoveac, Mureşan, Csepreghi şi Sabou. Portarul Ionuţ Stănescu a fost învoit. Naţionala României va disputa, pe 17 şi 18 aprilie, două partide amicale împotriva Cehiei B. Primul joc va avea loc la Buzău, iar cel de-al doilea la Ploieşti.

Clasament

1. HCM CONSTANŢA 21 18 2 1 666-447 38

2. UCM Reşiţa 20 16 2 2 611-518 34

3. Steaua Bucureşti 21 13 2 6 621-540 28

4. Ştiinţa Bacău 20 12 4 4 628-578 28

5. Pandurii Tg. Jiu 20 13 1 6 563-540 27

6. Bucovina Suceava 20 13 0 8 594-541 24

7. HC Odorhei 21 9 0 12 610-644 18

8. U. Cluj-Napoca 20 8 1 11 539-556 17

9. Minaur Baia Mare 20 6 1 13 516-533 13

10. CSM Satu Mare 21 6 1 14 620-668 13

11. Poli Timişoara 20 6 1 13 510-591 13

12. Dinamo Bucureşti 21 4 2 15 627-705 10

13. SCM Rom Cri Braşov 21 1 1 19 528-672 3

* - Echipa CSM Medgidia s-a retras din campionat