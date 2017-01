HCM încearcă imposibilul la Veszprem

EMOŢII PENTRU MARIUS MOCANU. Calificată în premieră în optimile Ligii Campionilor, HCM Constanţa are o misiune imposibilă în manşa retur a dublei cu MKB Veszprem, campioana Ungariei. Învinşi în tur, pe teren propriu, 27-23 pentru Veszprem, constănţenii speră totuşi într-o minune în partida programată sâmbătă, de la ora 18.15, în “Veszprem Arena”, o sală impresionantă, cu o capacitate de 5.000 de locuri. Sarcina elevilor lui Zoran Kurtes şi Eden Hairi este cu atât mai dificilă cu cât campioana României nu-i va putea folosi pe cei doi pivoţi, Băiceanu şi Schuch, ambii accidentaţi. Primul nu a făcut nici măcar deplasarea, în timp ce jucătorul ungur nu va intra deloc pe teren, jucând doar rolul de ghid. În aceste condiţii, antrenorul sârb va apela la serviciile lui Marius Mocanu, care va debuta cu această ocazie în Liga Campionilor. Adus în vara anului trecut la Constanţa, de la CSM Medgidia, jucătorul în vârstă de 23 de ani a revenit pe teren în ianuarie, după o gravă accidentare, ruptură de ligamente la genunchiul drept, care l-a ţinut în afara terenului timp de opt luni. Lipsit de experienţă, Mocanu a mărturisit că are mari emoţii, dar speră să treacă peste acest prim examen. „Nu mă aşteptam să debutez în acest sezon al Ligii Campionilor şi îmi pare rău că s-au accidentat Băiceanu şi Schuch. Îmi doresc ca ambii să-şi revină cât mai repede şi să ne ajute în meciurile dificile din campionat şi în lupta pentru titlu. Va fi o presiune uriaşă, dar sper să trec cu bine peste emoţii. Mizez şi pe ajutorul colegilor, care au multă experienţă”, a spus Mocanu. „Este o şansă mare şi neaşteptată pentru Mocanu. Sper să profite de ea din plin şi să arate că merită să joace la acest nivel. Cred că are puterea ca într-un an, cel mult doi, să intre în cărţi la echipa naţională”, a declarat directorul executiv al HCM, Nurhan Ali. În afara celor doi, interii Csepreghi şi Adzic sunt incerţi din cauza accidentărilor, ultimul urmând să forţeze pentru a intra măcar în faza defensivă. „Am avut ghinion cu aceste accidentări, dar mergem să ne jucăm şansa, Veszprem este o echipă puternică, iar pentru noi este o experienţă extraordinară să jucăm la acest nivel”, a explicat Kurtes situaţia din tabăra HCM-ului înaintea returului. “Eu încă mai cred că se poate răsturna situaţia pentru că avem o echipă valoroasă. Trebuie să greşim mai puţin în atac şi să ne închidem în apărare”, a adăugat portarul Mihai Popescu.

OMAGIU PENTRU MARIAN COZMA. Meciul de la Veszprem va avea o semnificaţie specială, constănţenii urmând să joace pentru prima oară în fieful lui Marian Cozma, fostul pivot al campioanei Ungariei, decedat în urmă cu un an, după ce a fost înjunghiat în plină stradă de o bandă de interlopi. În semn de omagiu, delegaţia constănţeană a depus vineri după-amiaza, înaintea antrenamentului, o coroană de flori la statuia ridicată în amintirea fostului internaţional român, în faţa sălii din Veszprem. „Este un gest de preţuire şi respect faţă de prietenul nostru drag, Marian Cozma”, a spus Nurhan Ali.

Celelalte meciuri din optimi - sâmbătă: Montpellier HB (Franţa) - KIF Kolding (Danemarca), în tur: 26-26; FC Barcelona Borges (Spania) - HC Croaţia Osiguranje-Zagreb (Croaţia), în tur: 33-26; HSV Hamburg (Germania) - KS Vive Targi Kielce (Polonia), în tur: 30-24; BM Ciudad Real (Spania) - RK Gorenje Velenje (Slovenia), în tur: 31-23; duminică: Rhein-Neckar Lowen (Germania) - Pevafersa Valladolid (Spania), în tur: 30-29; THW Kiel (Germania) - FCK Handbold (Danemarca), în tur 33-31. Chekhovskie Medvedi (Rusia) este prima echipă calificată în sferturile Ligii Campionilor, după ce a învins în două rânduri, 37-36 şi 29-25, pe Ademar Leon (Spania).