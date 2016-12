HCM înfruntă azi pe Dinamo

Începând de ieri, campioana României la handbal masculin, HCM Constanţa, are un nou antrenor principal, Constantin Ştefan, tehnician care a mai pregătit formaţiile Dinamo Bucureşti, HC Odorhei şi U. Cluj. Astăzi, de la ora 17.00, în Sala Sporturilor, Ştefan va conduce pe HCM în partida cu Dinamo Călăraşi, din etapa a 9-a a Ligii Naţionale.

După demisia antrenorului principal Ion Crăciun, conducerea administrativă a campioanei HCM Constanţa s-a mişcat repede, obţinând semnătura unuia dintre antrenorii din noul val al handbalului românesc. Începând de ieri, noul antrenor principal al HCM-ului este Constantin Ştefan, care a mai pregătit în carieră pe Dinamo Bucureşti (campion în 2005), HC Odorhei şi Universitatea Cluj. Ştefan a semnat un contract valabil până în vara anului 2013, având ca obiective câştigarea Cupei României şi a campionatului, dar şi obţinerea a cât mai multe puncte în acest sezon al Ligii Campionilor.

„Este o zi importantă pentru mine. O mare provocare. Orice antrenor îşi doreşte să pregătească pe HCM Constanţa. Sunt onorat şi fericit că cei din conducere s-au gândit la mine. Vreau să am o perioadă cât mai lungă la echipă, să arăt tuturor că pot antrena pe HCM, iar jucătorii să poată evolua cu zâmbetul pe buze. Sunt antrenor profesionist şi îmi fac treaba cât mai bine la echipa la care mă aflu. Cunosc bine lotul HCM-ului şi voi avea o discuţie cu fiecare dintre jucători. Voi încerca să le transmit să-şi exprime în joc personalitatea. Au o mare valoare, dar aceasta trebuie pusă în slujba echipei“, a declarat Ştefan la prezentarea oficială. Antrenori secunzi vor rămâne Eden Hairi şi Alexandru Buligan.

Preşedintele Consiliului Director al HCM, Nicuşor Constantinescu, a ţinut să-i mulţumească fostului principal Ion Crăciun pentru dăruirea de care a dat dovadă în perioada în care s-a ocupat de pregătirea echipei constănţene, precizând totodată că numirea lui Constantin Ştefan reprezintă un moment important în viaţa HCM-ului. „Este un moment important în evoluţia clubului şi ne dorim să fie un moment de cotitură. HCM a dezamăgit pe toată lumea în Liga Campionilor şi consider că este momentul să redevenim ce am fost. Cred că am început acest drum încă de la Odorhei, când echipa a câştigat printr-o manieră categorică şi sperăm să continue şi la Skopje. Ne propunem să câştigăm cât mai multe puncte în Liga Campionilor. Îi mulţumesc lui Ion Crăciun pentru ce a făcut la HCM. Şi-a dat demisia pentru că evoluţiile nu l-au mulţumit. O mare parte din vină o au şi jucătorii, cărora le-am transmis că cei care nu sunt profesionişti în fiecare secundă petrecută la HCM, indiferent de numele lor, vor pleca. Consiliul Director a hotârât diminuarea contractelor pe luna octombrie în urma rezultatelor avute. HCM este un simbol al Constanţei, al României şi chiar în Europa. Ion Crăciun este unul dintre cei mai muncitori şi devotaţi antrenori, dar, din păcate, a fost depăşit de modul în care s-au desfăşurat ostilităţile în Liga Campionilor, prezentându-şi demisia. I-am propus lui Ion Crăciun să fie consilier la Consiliul Judeţean pe probleme de handbal pentru descoperirea a noi talente“, a precizat Constantinescu. „Îi mulţumesc, de asemenea, lui Ion Crăciun pentru modul în care s-a dăruit la HCM, pentru eventul pe care l-am realizat împreună. Îi urez bun venit lui Fane (n.r. - Constantin Ştefan). Va avea tot sprijinul nostru pentru a continua şirul rezultatelor bune din ultimii zece ani. Eu, personal, mai cred în calificarea în optimile de finală ale Ligii Campionilor“, a mărturisit directorul executiv al HCM, Nurhan Ali.

Membru în Biroul Federal al FR Handbal, Elena Frîncu consideră că la HCM orice antrenor trebuie să se autodepăşească pentru a reuşi. „Constantin Ştefan are în mână nişte diamante ale handbalului românesc, nişte personalităţi. Are o misiune grea, dar are şi o dorinţă de afirmare. Această echipă te obligă să te autodepăşeşti pentru că la Constanţa se poate spune că se pregăteşte lotul naţional al României. Din păcate, în acest moment nu există antrenori în România cu experienţă în Liga Campionilor. Doar Zoran Kurtes avea această experienţă“, consideră Frîncu. Căpitanul echipei, Laurenţiu Toma, speră ca echipa să-şi recapete încrederea: „Până acum l-am întâlnit pe Constantin Ştefan doar ca adversar, unul tare însă. Sperăm să ne dea suflul acela de încredere de care avem nevoie şi să fim o echipă unită“. Aseară, după ce a fost prezentat jucătorilor de directorul Nurhan Ali, Constantin Ştefan a discutat câteva momente cu jucătorii şi apoi a condus, în Sala Sporturilor, primul antrenament din noua sa postură la HCM.

DEBUT CU... DINAMO. Constantin Ştefan va debuta astăzi pe banca HCM-ului, în meciul pe care campioana României îl va disputa cu... Dinamo Călăraşi (fosta Dinamo Bucureşti), club la care a evoluat ca jucător şi antrenor. Partida din Sala Sporturilor, contând pentru etapa a 9-a a Ligii Naţionale, va începe la ora 17.00 şi va opune faţă în faţă echipele clasate pe locul 1 în clasament - HCM, cu 16 puncte, respectiv locul 3 - Dinamo Călăraşi, cu 11p. „Suporterii trebuie să revină la Sala Sporturilor în număr cât mai mare. Şi eu am fost dezamăgit, dar vă promit că dacă suporterii vor veni la sală şi apoi vor merge la Buzău, pentru jucători va conta foarte mult. Ei sunt într-adevăr al optulea jucător şi transmit mereu acea energie pozitivă“, a fost mesajul preşedintelui Nicuşor Constantinescu pentru toţi cei care iubesc echipa constănţeană.