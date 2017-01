HCM înfruntă pe Kadetten Schaffhausen

După ce ieri a efectuat două şedinţe de pregătire, HCM Constanţa părăseşte în această dimineaţă localitatea Wenighosbach cu destinaţia Todtnau. Aflată în Munţii Pădurea Neagră, în imediata vecinătate a izvorului Dunării, localitatea Todtnau va găzdui, în cursul serii, confruntarea amicală dintre HCM şi vicecampioana Elveţiei, Kadetten Schaffhausen. Kadetten este fosta echipă a lui Florin Nicolae şi îl are în componenţă pe internaţionalul român Rareş Jurcă. Un alt “stranier” care apără culorile formaţiei elveţiene este şi estonul Mait Patrail, proaspăt cîştigător al titlului de golgeter la Campionatul European Under 20, competiţie găzduită pînă săptămîna trecută de România. Patrail, care evoluează pe postul de inter stînga, a înscris la turneul final al CE Under 20 nu mai puţin de 83 de goluri în opt meciuri disputate. Partida dintre HCM şi Kadetten este programată de la ora 20.00, ora României. Constănţenii vor rămîne la Todtnau pînă sîmbătă, cînd vor efectua deplasarea la Wetzlar pentru ultimul test din cadrul cantonamentului german. Duminică, de la ora 18.00, HCM va înfrunta formaţia germană de primă ligă HSG Wetzlar, echipă de la care a sosit în această vară la Constanţa centrul croat Kresimir Ivankovic. După victoria clară (44-19) repurtată în meciul cu formaţia germană de Liga a III-a HSG 94 Kahl, jucătorii constănţeni au primit din partea gazdelor un tablou în care au fost imortalizaţi alături de handbaliştii germani înaintea startului partidei. Luni dimineaţă, HCM va părăsi Germania şi va reveni acasă.

Stîngă are încredere în naţionala feminină

Astăzi debutează o nouă ediţie a Jocurilor Olimpice şi singura reprezentantă a României în sporturile pe echipe este cea feminină de handbal. Cotate cu a treia şansă la cîştigarea titlului olimpic, după Norvegia şi Rusia, elevele lui Gheorghe Tadici vor susţine sîmbătă, în compania Kazahstanului, meciul de debut la Jocurile Olimpice de la Beijing. “Am mare încredere în fete. Multe dintre componentele echipei sînt la final de carieră şi sînt convins că vor încerca să facă cea mai mare performanţă a vieţii lor”, a declarat tehnicianul HCM-ului, Vasile Stîngă.