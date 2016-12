HCM întâlneşte a treia favorită la câştigarea Champions League

Ultimele partide din grupele Ligii Campionilor la handbal masculin aduc în faţa echipei HCM Constanţa, în afara meciului decisiv cu RK Celje Pivovarna Lasko, două dintre cele mai puternice formaţii ale Europei, THW Kiel şi MKB Veszprem. Nu neapărat în această ordine, chiar dacă germanii au câştigat trofeul în 2012. Maghiarii, pregătiţi din acest sezon de spaniolul Antonio Carlos Ortega, au învins campioana Europei în meciul direct, disputat în runda a 4-a a Grupei B, 31-30. Succesul nu este absolut deloc surprinzător, MKB Veszprem fiind considerată, în acest moment, a treia favorită la câştigarea Champions League, după THW Kiel şi FC Barcelona. Cu interul dreapta Lazslo Nagy, revenit în Ungaria după douăsprezece sezoane petrecute la FC Barcelona, unde a câştigat tot ceea ce se putea câştiga cu o echipă de club, cu alţi foşti campioni europeni în lot, Chema sau Ugalde, dar şi cu... Timuzsin Schuch, fostul component al HCM-ului, Veszprem poate câştiga în acest sezon, în premieră, primul trofeu de Champions League.

„Greu, foarte greu. O formaţie completă, cu jucători de foarte mare valoare şi consider că nu ar fi o mare surpriză să câştige trofeul în acest an. Noi ne vom juca însă şansa, am făcut mereu meciuri bune împotriva lor, chiar şi în optimile Ligii Campionilor din sezonul 2009-2010, când am pierdut la limită în Ungaria (n.r. - scor 27-26). Ei sunt deja calificaţi, poate vor juca puţin mai relaxat şi am putea profita. Ar fi extraordinar să putem obţine măcar un punct, ne-ar ajuta mult şi ne-ar oferi un moral fantastic pentru partida decisivă de la Celje”, consideră portarul Mihai Popescu. „Două etape dificile, la Veszprem şi Celje, în care dacă vom reuşi să luăm puncte, avem şanse mari de a trece de grupele Ligii Campionilor”, consideră şi căpitanul Laurenţiu Toma. Partida de sâmbătă, care va începe la ora 18.15 şi va fi transmisă în direct pe Digi Sport 1, va fi arbitrată de cehii Jiri Opava şi Pavel Valek. Observatorul întâlnirii a fost delegat portughezul Antonio Goulao.