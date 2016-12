HCM, interesată de şase internaţionali

Campioana României la handbal masculin, HCM Constanţa, ar putea da lovitură după lovitură pe piaţa transferurilor până la primul meci oficial din acest an, programat pe 5 februarie, de la ora 12.00, la Constanţa, împotriva echipei Steaua Bucureşti. Forţaţi să găsească un înlocuitor pentru Silviu Băiceanu, care probabil nu va mai putea evolua decât în finalul sezonului din cauza operaţiei pe care a suportat-o la genunchi, conducerea formaţiei constănţene caută în această perioadă soluţii pentru a acoperi această absenţă. Astfel, pe lista campioanei României au apărut trei dintre cei mai experimentaţi pivoţi din campionatul intern: Marius Novanc, Iulian Stamate şi Gheorghe Irimescu. În plus, la HCM ar putea evolua din retur şi alţi jucători de valoare din Liga Naţională. Neplătiţi de mai multe luni, Valentin Ghionea, Ionuţ Georgescu, Alexandru Stamate sau Cristian Fenici, toţi de la UCM Reşiţa, şi-au depus memorii pentru a deveni jucători liberi de contract, iar dacă federaţia le va aproba cererile, ei ar urma să fie ofertaţi de către HCM, unul dintre puţinele cluburi din ţară care este la zi cu salariile jucătorilor. „Suntem interesaţi de aceşti jucători, însă în primul rând ei trebuie să devină liberi de contract. Cine va accepta criteriile de performanţă ale HCM-ului şi condiţiile de salarizare ar putea ajunge la Constanţa. Va depinde însă şi decizia antrenorului, pentru că el ştie cel mai bine de ce jucători are nevoie la echipă“, a declarat directorul executiv al HCM, Nurhan Ali. La antrenamentul din această seară, programat de la ora 18.00, vor participa şi cei şase internaţionali români ai HCM-ului reveniţi de la CM din Suedia: Popescu, Toma, Csepreghi, Sadoveac, Mureşan şi Sabou. Vineri şi sâmbătă, la Sala Sporturilor, HCM va disputa două jocuri de verificare cu Ştiinţa Bacău, întâlnirea de vineri fiind programată de la ora 18.30, iar cea de sâmbătă de la ora 9.30.