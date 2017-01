HCM, învinsă de campioana Sloveniei

HCM Constanţa a pierdut, joi seară, la Buzău, a treia partidă din acest sezon al Ligii Campionilor la handbal masculin, fiind învinsă, scor 27-25 (14-14), de campioana Sloveniei, Cimos Koper. Fără punct după primele două partide şi având în faţă un adversar care îşi arătase “colţii“ în etapa precedentă, când învinsese clar pe Orlen Wisla Plock, HCM a început timorat partida, iar oaspeţii s-au instalat la conducere, 4-2 în min.7. Absenţa principalei “guri de foc“ de la 9 m, Alexandru Stamate, s-a resimţit din plin, mai ales că nici interii Csepreghi, Riganas sau Ghionea (reprofilat) nu i-au dat mari emoţii lui Skof în prima repriză. Introducerea lui Stavrositu a revitalizat puţin atacul, centrul HCM-ului stând la baza câtorva acţiuni foarte bune care au adus pentru prima dată campioana României în avantaj, 9-8 în min. 19. HCM a avut în Popescu un adevărat înger păzitor (15 intervenţii salvatoare, dintre care 11 doar în prima repriză), o apărare care s-a descurcat în cele mai multe momente ale jocului, dar un atac care cu greu a reuşit să găsească drumul spre gol. După 14-14 la pauză, HCM a dat senzaţia că a pus stăpânire pe meci, conducând în min. 38 cu 20-15. Csepreghi îşi reglase tirul, Sabou avea un procentaj perfect la aruncări, iar Novanc câştigase lupta pe semicerc...

Din păcate HCM s-a văzut învingătoare încă din min. 45, când conducea cu 23-19. Din acest moment, handbaliştii constănţeni s-au întrecut în greşeli, înscriind un singur gol în următoarele 12 minute, faţă de opt ale slovenilor!!! La 24-27 în min. 57, Bombac a primit dublă eliminare, iar Brumen a văzut direct cartonaşul roşu pentru un fault la Csepreghi, însă Sabou şi Onyejekwe au ratat incredibil din situaţii de unu la unu cu portarul. S-a încheiat 27-25 pentru Cimos Koper, iar misiunea HCM-ului în Grupa C se anunţă tot mai dificilă. „O înfrângere la care nu ne gândeam. Trebuia să câştigăm această partidă. Este şocant, mai ales că am condus şi cu cinci goluri. Cred că în acel moment ne-am relaxat şi poate că au fost mai motivaţi ca noi. S-a greşit în apărare, ne-am apărat la unii dintre jucătorii lor şi au evoluat bine alţii. Poate că a fost şi o greşeală de tactică. Calificarea nu este jucată. Putem învinge în Rusia, în Slovenia sau Macedonia“, consideră interul Alexandru Csepreghi. „Aveam mare nevoie de cele două puncte, dar după cum s-a văzut, tot pe final avem probleme. Ne va fi tot mai greu să luăm puncte în deplasare. La Sankt Petersburg va fi singura noastră şansă. Arbitrajul a fost de data aceasta extraordinar, dar din păcate nu am putut să câştigăm“, a declarat şi extrema Valentin Ghionea. Următorul meci al HCM-ului în Liga Campionilor va avea loc, miercuri, de la ora 18.00, în deplasare, cu Sankt Petersburg.

Au evoluat - HCM (antrenori Ion Crăciun, Eden Hairi şi Alexandru Buligan): Popescu (15 intervenţii), Stănescu; Csepreghi 6g, Novanc şi Sabou - câte 4g, Stavrositu 3g, Ghionea 2g, Toma 2g (1x7m), Buricea, Riganas, Şimicu, Irimescu - câte 1g, Sadoveac, Angelovski, Adzic, Onyejekwe; Cimos (antrenor Fredi Radojkovic): Skof (14 intervenţii), Vran; Krivokapic, Bogunovic şi Bombac - câte 5g, Brumen şi Mlakar - câte 3g, Dobelsek şi Rapotec - câte 2g, Poklar şi Bundalo - câte 1g, Osmajic, Cemas.

Celelalte două partide din Grupa C se vor disputa duminică: Wisla Plock - St. Petersburg (ora 17.00) şi HSV Hamburg - Metalurg Skopje (ora 18.30). Clasament: 1. Hamburg 4p (golaveraj: 66-46), 2. Koper 4p (77-77), 3. Metalurg 3p, 3. Wisla 2p, 5. Petersburg 1p, 6. HCM 0p.