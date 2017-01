HCM, învinsă în primul meci la Kone-Cup

HCM Constanţa a debutat, vineri seară, la puternicul turneu internaţional Kone-Cup, care se desfăşoară la Hamburg, în perioada 17-19 august. Primul adversar al campioanei României a fost formaţia germană MT Melsungen, echipă care a încheiat pe locul 10 ultimul sezon din cel mai puternic campionat din lume. La capătul unei partide mai echilibrate decât o arată scorul, Melsungen s-a impus cu 28-24 (15-10).

„Am întâlnit o formaţie puternică, din cel mai bun campionat din lume, care nu a resimţit criza financiară, aşa cum s-a întâmplat, spre exemplu, în Spania. Am început meciul mai slab, resimţindu-se şi o stare de oboseală după drumul din Slovenia, de la Gradec, până la Hamburg, dar treptat ne-am revenit şi per total am făcut un meci bun. Am avut parte şi de un arbitraj care a ajutat puţin formaţia germană. Noi nu am beneficiat de niciun şapte metri, în timp ce Melsungen a avut şase astfel de lovituri. Suntem însă mulţumiţi de cum s-a lucrat până acum. Se văd roadele muncii depuse în toată această perioadă. Ne-am dorit astfel de meciuri grele, împotriva unor adversari puternici, care să ne introducă în ritmul dorit pentru partidele din turneul preliminar al Ligii Campionilor”, a declarat antrenorul secund al formaţiei constănţene, Alexandru Buligan. De remarcat că HCM a abordat acest meci după un drum de aproximativ 1.400 de km pe ruta Gradec (Slovenia) - Hamburg.

În alte două partide de vineri, s-au consemnat rezultatele: Saint Raphael VHB - Aarhus Handbold 32-31 şi HSG Wetzlar - Wacker Thun 38-29. Meciul HC Bregenz - HSG Nordhorn-Lingen s-a terminat după închiderea ediţiei. Partidele de sâmbătă - ora 13.00: HCM Constanţa - învinsa partidei dintre HC Bregenz şi HSG Nordhorn-Lingen; ora 15.00: MT Melsungen - învingătoarea partidei dintre HC Bregenz şi HSG Nordhorn-Lingen; ora 19.00: Aarhus Handbold - Wacker Thun; ora 21.00: Saint Raphael VHB - HSG Wetzlar. Duminică, începând cu ora 11.30, vor avea loc ultimele partide.