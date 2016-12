HCM, învinsă la Sarajevo după un final de infarct

HCM Constanţa a fost foarte aproape de o remiză la Sarajevo care să-i aducă calificarea pentru a doua oară consecutiv în optimile Ligii Campionilor la handbal masculin. Deşi a controlat meciul cu autoritate mai ales în prima repriză, HCM a cedat la final, scor 23-24, iar şansele de calificare ţin acum doar de un nou miracol în ultimul meci cu Ciudad Real, de la Constanţa, când Toma şi compania au doar varianta victoriei. În faţa a 4.000 de bosniaci, HCM s-a văzut condusă la început, scor 2-0, dar a revenit rapid pe tabelă, iar în min. 9 a preluat pentru prima dată conducerea, scor 3-2. Cu Angelovski în mare formă, cu o apărare bine organizată şi un Popescu din nou excelent în prima repriză, HCM s-a distanţat la şase goluri, scor 13-7 în min. 27, reducând la tăcere inimoasa galerie bosniacă. Time-out-ul cerut de Ion Crăciun în min. 28 nu a avut deloc efectul dorit, HCM primind până la pauză patru goluri fără a mai marca vreunul, scorul fiind 13-11 pentru HCM. În partea secundă, HCM nu a mai găsit ritmul din primele 27 de minute, iar gazdele au restabilit egalitatea în min. 36, scor 14-14. Gazdele au recurs şi la diverse tertipuri care au avut ca scop şicanarea jucătorilor constănţeni, prin “defectarea“ tabelei de scor sau afişarea incorectă a scorului pe tabelă. Din fericire arbitrajul a fost în general unul extrem de corect, lituanienii Vaidas Mazeika şi Mindaugas Gatelis penalizând mereu cu eliminare simulările sau încercările gazdelor de a întrerupe neregulamentar atacul HCM-ului. Campioana României a mai condus în două rânduri, 16-14 şi apoi 21-20 în min. 51, însă finalul întâlnirii avea să fie incendiar. În min. 58, la 23-22 pentru Bosna, HCM a avut doi jucători în plus pe teren şi atacul, dar, din păcate, Sadoveac nu l-a putut învinge pe Marjanac, iar după o nouă recuperare în defensivă Mureşan a pierdut mingea în atac. Mai mult, la atacul gazdelor, Onyejekwe a primit direct cartonaşul roşu, iar Kapisoda a transformat aruncarea de la 7m. Stavrositu a fructificat şi el un 7 m, iar la ultima fază a meciului, acelaşi Stavrositu nu l-a putut învinge pe Marjanac din situaţie de unu la unu. Rezultat final: 24-23 pentru Bosna Sarajevo, care are acum prima şansă la calificare.

„Am pregătit mult această partidă, am urmărit multe casete, însă, din păcate, nu am putut obţine rezultatul dorit. Totul a fost bine până în minutul 27. Apoi jucătorii au început să-şi piardă concentrarea. Pentru cei tineri astfel de meciuri sunt bune, dar pentru echipă nu aduc rezultatele dorite“, a precizat antrenorul Ion Crăciun. „Am avut o şansă foarte bună de a câştiga meciul sau de a obţine măcar un punct, dar din păcate nu am reuşit. Am permis gazdelor să înscrie de patru ori la rând în finalul primei reprize şi astfel şi-au recăpătat încrederea pentru repriza secundă. Acum trebuie să învingem Ciudad Real şi deşi va fi extrem de greu, nu vom ceda. Ne vom agăţa de fiecare şansă, oricât de mică va fi ea“, a spus şi portarul Mihai Popescu. Joi, 3 martie, de la ora 19.00, la Sala Sporturilor, HCM va primi vizita formaţiei Ciudad Real.

Au evoluat - Bosna (antrenor Irfan Smajlagic): Marjanac (9 intervenţii, 1x7m), Uvodic (2 intervenţii); Karacic 11g, Mesaric 3g, Kapisoda 3g (2x7m), Pazin şi Vrazalic - câte 2g, Divkovic, Rakovic şi Celica - câte 1g, Cakic, Savic, Pucelj; HCM (antrenor Ion Crăciun): Popescu (11 intervenţii, 1x7m), Stănescu (4 intervenţii); Angelovski 6g, Buricea 5g, Toma 4g (1x7m), Irimescu şi Sadoveac - câte 2g, Stavrositu 2g (1x7m), Mureşan şi Schuch - câte1g, Adzic, A. Stamate, Csepreghi, Riganas, Onyejekwe.

Celelalte rezultate - joi: Sankt Petersburg - Flensburg-Handewitt 25-31; ieri: Ciudad Real - Croaţia Zagreb 30-20.

Clasament Grupa D

1. Ciudad Real 9 7 1 1 269-211 15

2. Flensburg 9 7 0 2 263-231 14

3. Croaţia Zagreb 9 5 2 2 272-240 12

4. Bosna Sarajevo 9 2 1 6 204-261 5

5. HCM Constanţa 9 2 0 7 236-268 4

6. St. Petersburg 9 2 0 7 238-271 4