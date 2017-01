HCM, învinsă şi la Sankt Petersburg

HCM Constanţa nu a reuşit să obţină primele puncte nici în etapa a 4-a a Ligii Campionilor la handbal masculin, fiind învinsă, scor 27-25 (14-10), în deplasare, de vicecampioana Rusiei, Sankt Petersburg HC. Obligată să câştige la Sankt Petersburg pentru a păstra în continuare şanse reale de calificare, HCM a început extrem de timorat meciul, acţiunile concentrate în special pe centrul defensivei ruse fiind respinse cu uşurinţă de o apărare masivă bine organizată de antrenorul Dimitri Torgovanov. Nici apărarea HCM-ului nu a funcţionat bine în prima repriză şi cu toate paradele portarului Popescu, din nou unul dintre cei mai buni jucători de pe teren, gazdele aveau un avans consistent după 23 de minute, scor 12-6. HCM a mai echilibrat meciul până la pauză, intrând la cabine cu un handicap de doar patru goluri, 10-14, dar şi cu speranţe că poate întoarce soarta partidei în partea secundă. Stavrositu şi Sadoveac au dat semnalul revenirii, HCM apropiindu-se la doar două lungimi, 12-14, 13-15 şi apoi 15-17 după primele zece minute ale părţii secunde. Fără să impresioneze, dar mult mai pragmatice şi fără să ofere mingi gratuite adversarilor, ruşii au speculat fiecare moment prielnic, distanţându-se din nou pe tabelă în min. 49, când conduceau cu 25-19. Stavrositu şi-a asumat şi responsabilitatea aruncărilor de la distanţă, Csepreghi a încercat şi el mai des poarta de la 9 m şi ca atare campioana României a părut că poate oferi un final electrizant, apropiindu-se la doar două lungimi, 24-26 în min. 55. Ruşii au ratat două aruncări de la 7 m, Popescu a închis poarta, însă, din nou, atacul a trădat HCM-ul, ratându-se nepermis numeroase situaţii de a înscrie. Scorul final, 27-25 pentru echipa gazdă, a fost stabilit în ultimul minut, Novanc închizând tabela, dar mult prea târziu pentru un rezultat pozitiv.

„Din păcate am făcut prea multe greşeli neforţate. Nu am reuşit să trecem peste momentele slabe şi de aceea nici nu am putut egala pe tabelă. Un joc slab şi aici s-a făcut diferenţa“, a declarat la final antrenorul secund Eden Hairi. „Nu am avut parcă o încredere suficientă în noi. Urmează o pauză de aproximativ o lună pentru a pregăti următoarea partidă şi, chiar dacă avem şanse foarte mici, ne vom lupta pentru ele. Poate că această lună de pauză va fi benefică. Avem nevoie să câştigăm toate meciurile care au mai rămas pe teren propriu plus un succes la Koper. Ne vom bate însă pentru toate punctele şi cu Metalurg“, a declarat pivotul Marius Novanc.

Au evoluat - Sankt Petersburg (antrenor Dimitri Torgovanov): Bogdanov (12 intervenţii), Komak; Shindin 7g (1x7m), Polyakov 5g, Nasyrov 4g, Lyashenko şi Cheslov - câte 3g, Pyshkin 2g, Pronin şi Vyshnevskyy - câte 1g, Mukhin 1g (1x7m), Gaboev; HCM (antrenori Ion Crăciun, Eden Hairi şi Alexandru Buligan): Popescu (18 intervenţii, 1x7m), Stănescu; Sadoveac 7g (4x7m), Stavrositu 6g, Csepreghi 4g, Angelovski 3g, Criciotoiu 2g, Novanc, Şimicu şi Toma - câte 1g, Buricea, Riganas, Ghionea, Sabou, Adzic.

Celelalte partide din etapa a 4-a a Grupei C se vor desfăşura astfel: HC Metalurg Skopje - Wisla Plock (astăzi, ora 18.00), RK Cimos Koper - HSV Hamburg (duminică, ora 18.00). Clasament: 1. Hamburg 6p, 2. Plock 4p (golaveraj: 84-82), 3. Koper 4p (77-77), 4. Metalurg 3p (78-80), 5. Petersburg 3p (98-112), 6. HCM 0p. Etapa a 5-a programează partidele: Sankt Petersburg - Cimos Koper (16 noiembrie, ora 19.00), Wisla Plock - Hamburg (19 noiembrie, ora 16.00) şi HC Metalurg Skopje - HCM Constanţa (19 noiembrie, ora 17.00).