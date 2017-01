HCM îşi află, astăzi, adversarul din optimile Cupei Cupelor

După două victorii în faţa portughezilor de la ABC Braga, HCM Constanţa a păşit în optimile de finală ale Cupei Cupelor. Formaţia lui Zoran Kurtes, Eden Hairi şi Djordje Cirkovic îşi va afla astăzi, la prînz, adversara cu care va lupta pentru un loc în sferturile de finală ale competiţiei, în urma tragerii la sorţi care va avea loc la sediul Federaţiei Europene, din Viena. Oponenta constănţenilor va fi una dintre echipele clasate pe poziţia a treia în grupele Ligii Campionilor, printre care şi Steaua Bucureşti. Directorul executiv al HCM-ului, Nurhan Ali, îşi doreşte o confruntare cu campioana României, însă nu în faza următoare a competiţiei. “Mi-aş dori să jucăm cu Steaua, însă abia în semifinale pentru a avea şi noi o finalistă în Cupa Cupelor”, a afirmat oficialul constănţean. Viitoarea adversară a HCM-ului va fi una din următoarele echipe: Hammarby (Suedia), Bosna Sarajevo (Bosnia-Herţegovina), Metalurg Skopje (Macedonia), Tatran Preşov (Slovacia), Steaua Bucureşti (România), Haukar (Islanda), Amicitia Zurich (Elveţia) şi Pick Szeged (Ungaria). “Orice adversar va fi foarte puternic. Toate cele opt posibile adversare au reuşit cel puţin două victorii în grupele Ligii Campionilor. Pick Szeged, Steaua şi Amicitia Zurich par cei mai dificili adversari. Singura echipă care ne-ar conveni ar fi Tatran Preşov”, a declarat Nurhan Ali. Chiar dacă nu-şi doreşte în optimi o confruntare cu Steaua, preşedintele Consiliului de Administraţie al grupării constănţene, Nicuşor Constantinescu, prevede o “împerechere” cu adversara din Liga Naţională. “Se pare că echipele româneşti nu sînt dorite în fazele superioare ale Cupei Cupelor. Formaţiile din ţara noastră au demonstrat că sînt foarte puternice şi, pentru a le fi oprită ascensiunea, este probabil să întîlnim Steaua în optimi”, a declarat oficialul constănţean, care n-a avut nicio emoţie în privinţa prezenţei în optimi: “Aşa cum am afirmat încă dinaintea meciului de la Braga, eram convins că vom învinge şi în Portugalia. Cel mai mult mă bucur că am contribuit cu două victorii la zestrea României în competiţiile europene intercluburi. HCM a revenit acolo unde îi este locul, adică în fazele superioare ale Cupei Cupelor, iar la anul ne propunem să depăşim grupele Ligii Campionilor”, a completat Nicuşor Constantinescu.

George Buricea, învoit de selecţionerul Aihan Omer

După succesul de sîmbătă seară, de la Braga, delegaţia constănţeană a revenit acasă în cursul serii de duminică, pe ruta Porto - Frankfurt - Bucureşti. Din Germania, Ionuţ Stănescu, Mihai Popescu şi Laurenţiu Toma au schimbat avionul şi au plecat direct la Timişoara, pentru că, ieri, s-au prezentat, la Reşiţa, la reunirea echipei naţionale. Cu toate că este şi el convocat, George Buricea a fost învoit de selecţionerul Aihan Omer şi a sosit cu restul lotului la Constanţa pentru că soţia sa a născut în weekend-ul precedent. La reunirea echipei naţionale s-a prezentat, ieri, şi Mihai Timofte, care n-a făcut parte din lotul deplasat de Zoran Kurtes la Braga. România va juca miercuri în Muntenegru şi duminică, la Reşiţa, cu Suedia, în preliminariile Campionatului European din anul 2010.