HCM îşi îndreaptă tunurile spre „studenţii“ clujeni

Momentul euforic al calificării în sfertuile de finală ale Cupei Cupelor a fost depăşit de jucătorii de la HCM Constanţa, întreaga atenţie fiind acum îndreptată spre întrecerea internă. Fără grija cupelor europene pînă la sfîrşitul lunii viitoare, atunci cînd va avea loc meciul tur cu Valladolid (nr: 28/29 martie), handbaliştii pregătiţi de Zoran Kurtes, Eden Hairi şi Djordje Cirkovic, pot pregăti în linişte fiecare confruntare din Liga Naţională. Prima dintre acestea va avea loc sîmbătă, de la ora 11.00, la Sala Sporturilor, împotriva echipei Universitatea Cluj. Echipa ardeleană a reuşit în tur una din marile surprize ale acestui sezon, învingînd formaţia noastră cu 33-30. Acest lucru motivează suplimentar HCM-ul, dorindu-se ca pe lîngă cele două puncte vitale în economia campionatului, să se ia şi o binemeritată revanşă în faţa clujenilor. „Sîntem o echipă profesionistă, nu putem trăi din amintirea partidei cu Preşov. Ne concentrăm toate forţele pe campionat, unde nu avem voie să mai facem niciun pas greşit. Vrem să creştem de la meci la meci, să ajungem la potenţialul nostru maxim chiar înaintea partidelor cu Valladolid. Prima ocazie este sîmbătă, cînd vom întîlni pe teren propriu “U“ Cluj, o formaţie arţăgoasă, ce evoluează mereu foarte bine împotriva echipelor mari. Am trecut printr-o perioadă grea, cauzată şi de moartea prematură a lui Marian Cozma, de publicul ostil pe care l-am întîlnit în cele două deplasări, dar şi de oboseala acumulată după drumurile istovitoare. Acum gata. Am depăşit blocajul psihic şi putem privi cu încredere înainte. Vrem să avem în continuare sprijinul spectatorilor pentru că, deşi poate unii nu îşi dau seama, reprezintă cu adevărat omul în plus. Ne ambiţionează, ne oferă energia de a lupta cu determinare pentru fiecare minge“, a declarat Eden Hairi, antrenorul secund al HCM-ului. De la cele două şedinţe de pregătire de ieri au lipsit trei dintre cei mai importanţi jucători: Băiceanu, Buricea şi Hejtmanek. Dacă ultimul dintre aceştia încă nu s-a refăcut după mai vechea accidentare, Băiceanu acuză dureri la gleznă iar Buricea are o problemă la ligamentele genunchiului stîng. Cei trei sunt incerţi pentru jocul de sîmbătă, medicul recomandîndu-le o zi în plus de repaus. În ce priveşte atmosfera din cadrul lotului, aceasta este una destinsă, în care glumele şi buna dispoziţie nu lipsesc. Exersarea schemelor solicitate de Kurtes este efectuată însă cu maximă seriozitate, fiecare dorind să demonstreze că merită să fie convocat pentru următoarea partidă.