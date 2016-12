HCM, la a doua înfrângere în Liga Campionilor

Campioana României la handbal masculin, HCM Constanţa, a pierdut miercuri seară, la Bucureşti, al doilea meci din Grupa B a Ligii Campionilor, 27-37 cu MKB Veszprem, una dintre candidatele la calificarea în Final Four-ul competiţie. Constănţenii nu au reuşit să dea peste cap calculele hârtiei în faţa unei constelaţii de vedete conduse de cel mai bun inter dreapta din lume, Laszlo Nagy, chiar dacă în startul partidei au dat impresia că pot produce surpriza. Erorile din defensivă, dar şi lipsa de eficacitate din atac i-au demoralizat pe elevii lui Zvonko Sundovski, care nu au dat replica agresivă aşteptată de fani.

„Îmi pare rău că nu am fost capabili să-i facem pe cei de la Veszprem să se întrebuinţeze mai mult pentru a câştiga acest meci. Am avut senzaţia că am fost un pic cam pacifişti în apărare şi nu am avut răutatea şi determinarea cu care ne obişnuiseră băieţii noştri. Una dintre dezamăgiri este Csepreghi, dar remarc dăruirea lui Cutura, un mare jucător, care, din păcate, a venit cam târziu la Constanţa. Aş vrea ca şi jucătorii români să copieze modelul său”, a spus directorul executiv al HCM, Nurhan Ali. „Echipa noastră a picat în aceeaşi capcană ca la Savehoh: nu a avut încredere în posibilităţile sale. Dacă am fi abordat jocul un pic mai agresiv, dacă nu ar fi fost acele greşeli, probabil că diferenţa de scor nu ar fi fost atât de mare. În plus, Popescu a evoluat nerefăcut, cu infiltraţii la coloană şi a încercat să facă tot ceea ce a putut între buturi. Am jucat împotriva uneia dintre pretendentele la prezenţa în Final Four, cu un lot extrem de puternic, care făcea schimbări ca la hochei, câte trei-patru jucători deodată”, a explicat vicepreşedintele clubului, Marius Puşcaşi. Şi jucătorii campioanei sunt convinşi că ar fi putut să pună mai multe probleme formaţiei maghiare.

„Am jucat împotriva uneia dintre cele mai bune echipe din Europa, iar dacă vrei să învingi într-un asemenea meci trebuie să joci perfect. Noi nu ne-am descurcat prea bine în apărare, nici în atac nu am fost perfecţi, dar asta este, mergem înainte şi încercăm să jucăm mai bine în următorul joc”, a aăugat centrul Dalibor Cutura. „Am greşit în atac şi le-am dat posibilitatea de a marca rapid patru-cinci goluri, moment în care s-a făcut diferenţa, iar rezultatul final a fost rău pentru noi”, a adăugat pivotul Milutin Dragicevic. Constănţenii au revenit la Constanţa, unde vor pregăti meciul cu CSM Bucureşti, din etapa a 4-a a Ligii Naţionale, programat duminică, de la ora 13.00, în Sala Sporturilor.

ÎNCURAJĂRI DE LA SCHUCH. Printre adversarii de miercuri s-a numărat şi pivotul Timuzsin Schuch, jucător care a evoluat la HCM timp de patru sezoane, reuşind să facă apoi saltul la Veszprem. „HCM a început foarte bine meciul, dar am început să ne apărăm din ce în ce mai bine şi cred că acest lucru a făcut diferenţa. Dacă va câştiga cu Savehof şi Celje, Constanţa poate merge mai departe în Liga Campionilor. Cred că este nevoie de timp, pentru că a venit un antrenor nou, iar jucătorii trebuie să înveţe stilul său”, a spus Schuch. „La începutul meciului, contraatacurile HCM-ului ne-au pus mari probleme, dar ne-am descurcat excelent în apărare şi cred că am decis soarta întâlnirii în finalul primei reprize. În plus, adversarii s-au descurcat greu la atacurile poziţionale, ceea ce ne-a permis să revenim după ce am fost conduşi”, a declarat antrenorul oaspeţilor, Antonio Carlos Ortega Perez.