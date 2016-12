HCM, la o victorie de podiumul Ligii Naționale

Astăzi, de la ora 19.00 (în direct la Digi Sport 3), în ultimul meci din etapa a 20-a a Ligii Naționale de handbal masculin, Handbal Club Municipal Constanța întâlnește, pe teren propriu, pe Steaua București. O partidă în care handbaliștii tomitani pornesc cu prima șansă, chiar dacă resimt oboseala acumulată după ultimele deplasări. Nu va fi însă un meci atât de ușor pe cât o arată pozițiile în clasament, locul 4 pentru HCM, respectiv poziția a 11-a pentru Steaua, diferența fiind de 15 puncte în favoarea “marinarilor”. Steaua nu a mai câștigat un meci în Liga Națională din 21 noiembrie, când în etapa a 13-a a învins, pe teren propriu, pe Dunărea Călărași, scor 31-29. De atunci au urmat cinci înfrângeri, dintre care una la „masa verde”, cu Pandurii Tg. Jiu, în runda a 18-a. În etapa precedentă Steaua nu a evoluat.

„Venim după o nouă deplasare, dar trebuie să trecem peste oboseală și să obținem victoria. Acest lucru este singurul care contează. Steaua vine din postura echipei care nu are nimic de pierdut. Va încerca să lupte până la final pentru a prinde play-off-ul, dar și noi avem mare nevoie de puncte pentru a avea o poziție cât mai bună în clasament. Este posibil chiar să încheiem sezonul regulat pe primul loc cu puțină șansă, dar pentru acest lucru trebuie să câștigăm toate partidele”, a declarat portarul constănțean Mihai Popescu. Fost component al Stelei în perioada în care formația bucureșteană câștiga campionatul și Cupa României, în 2008, Predrag Vujadinovic spune că aceasta a rămas doar o amintire frumoasă. „Acum sunt la HCM și, ca oricare jucător profesionist, încerc să-mi fac datoria cât mai bine. Steaua are și în acest an jucători buni, cu multă experiență, jucători străini de valoare, dar cred că încă nu sunt foarte omogeni. De aceea și evoluțiile oscilante. Sunt capabili de surprize, dar sperăm să nu se întâmple acest lucru tocmai cu noi. Trebuie să rămânem aproape în clasament de Odorhei și Baia Mare și noi sperăm să învingem, cu ajutorul suporterilor și al experienței”, a precizat extrema stângă a HCM-ului. Partida din această seară va fi arbitrată de bucureștenii Constantin Din și Sorin Dinu.

Clasament: 1. HC Odorhei 39p, 2. HCM Baia Mare 38p, 3. CSM București 34p, 4. HCM CONSTANȚA 33p (golaveraj: 504-465), 5. Dinamo București 33p (488-454), 6. Dunărea Călărași 33p (471-446), 7. Știința Bacău 28p, 8. Potaissa Turda 23p, 9. HC Vaslui 22p, 10. Poli Timișoara 19p, 11. Steaua București 18p, 12. Pandurii Tg. Jiu 12p, 13. CSU Suceava 9p.

FINAL FOUR-UL CUPEI ROMÂNIEI, LA BAIA MARE

Federația Română de Handbal a stabilit, ieri, locul de desfășurare al Final Four-ului Cupei României la handbal masculin și feminin, ambele turnee urmând să aibă loc la Baia Mare. La masculin sunt deja calificate în această fază deținătoarea trofeului, HCM Constanța, Pandurii Tg. Jiu, Minaur Baia Mare și HC Odorhei, meciurile urmând să aibă loc la 4 și 5 aprilie. Tot la Baia Mare se va disputa și Final Four-ul Cupei României la handbal feminin, în perioada 25-26 aprilie. Cele patru formații calificate vor fi desemnate în urma partidelor CSU Neptun Constanța - Dunărea Brăila, HCM Baia Mare - U. Cluj, HCM Rm. Vâlcea - CSM București și SCM Craiova - Cetate Deva, toate întâlnirile urmând să aibă loc pe terenul primelor echipe, la 25 martie.