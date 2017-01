HCM, la prima înfrângere în meciurile amicale

Aflată într-un stagiu de pregătire la Gradec, în Slovenia, HCM Constanţa a disputat sâmbătă o nouă partidă de verificare. Astfel, după ce a trecut joi de campioana Sloveniei, Gorenje Velenjie, cu 25-23, campioana României la handbal masculin s-a duelat cu RK Maribor Branik, echipă participantă în EHF Cup. Un pic obosiţi după programul aglomerat din ultimele două săptămâni, constănţenii au făcut o primă repriză slabă, iar gazdele, conduse de fostul vicecampion european Renato Vugrinec, interul dreapta care în sezonul trecut a evoluat la Hamburg, aveau la pauză un avantaj consistent de şapte goluri, 19-12. La reluare, constănţenii au început cursa pentru recuperarea deficitului, dar, în ciuda efortului depus, nu au reuşit decât să micşoreze distanţa, slovenii câştigând în final cu 38-33. Principalii marcatori ai grupării de pe litoral au fost Csepreghi 8 goluri, L. Toma 6g, Sadoveac 5g, Humet 4g, Buricea şi Sabou - câte 2g. Pentru constănţeni urmează încă două meciuri amicale. Primul este programat astăzi, cu Rokometni Klub Krsko, locul 6 în prima ligă slovenă, şi mâine, cu Ribnica Riko Hise, locul 8 în sezonul trecut al primei ligi din Slovenia.

SUNDOVSKI, SUPĂRAT PE JUCĂTORI. Înfrângerea înregistrată sâmbătă l-a deranjat pe antrenorul principal al HCM-ului, Zvonko Sundovski. „Ceea ce am văzut în acest meci a fost că nu am jucat cum ne dorim. Sunt supărat pentru că nu am jucat tare în apărare. S-a văzut puţin şi oboseala acumulată, pentru că am avut meci în urmă cu două zile, dar nu avem voie să evoluăm aşa. Trebuie să intrăm concentraţi pe teren şi să dăm totul la fiecare meci”, a spus tehnicianul macedonean. „Nu ştiu dacă începe să se vadă oboseala. Până la urmă, acesta este cantonamentul, ştiam la ce ne înhămăm şi este pregătirea pe care trebuie să o facem în fiecare an. Am avut două meciuri bune, pe care le-am câştigat, iar pe al treilea l-am pierdut. Totuşi, a fost o a doua repriză mult mai bună decât prima, în care s-a jucat mult mai colectiv, iar apărarea a mers mai bine. Este şi un plus în acest meci, pentru că am descoperit unele probleme pe care trebuie să le rezolvăm. Mai avem două meciuri în stagiul din Slovenia şi sper să fie la fel de tari, pentru că doar împotriva unor adversari puternici se vede adevărata valoare şi spiritul de echipă. Sunt convins că până la turneul de calificare în grupele Ligii Campionilor vom fi pregătiţi sută la sută”, a completat extrema dreapta Laurenţiu Toma.