HCM, locul 2 la Echo Kielce Cup 2011

Campioana României la handbal masculin, HCM Constanţa, a încheiat pe locul 2 cel mai puternic turneu al verii, Echo Kielce Cup 2011, desfăşurat în Polonia. După eşecul la limită, de vineri, cu Croaţia Zagreb, scor 25-26, HCM a disputat sâmbătă şi duminică alte două partide. Sâmbătă, împotriva vicecampioanei Poloniei, KS Vive Targi Kielce, HCM a făcut din nou o partidă foarte bună şi s-a aflat mult timp la conducere datorită unei apărări agresive, a evoluţiei foarte bune a portarilor, dar şi a unui contraatac rapid. Gazdele au revenit însă în ultimele zece minute şi s-au impus cu 32-27 (14-15). „Am reuşit să câştigăm împotriva Constanţei, dar meciul a fost destul de dificil. Ei au condus în primele 50 de minute, dar am revenit în final şi am obţinut al doilea succes la acest turneu. Au greşit puţin şi nu am reuşit să ne impunem ritmul în prima parte a meciului“, a declarat vedeta vicecampioanei Poloniei, Mariusz Jurasik. Pentru HCM au marcat: Toma 8g (3x7m), Criciotoiu şi Angelovski - câte 3g, Ghionea, Sadoveac, Riganas, Şimicu şi Sabou - câte 2g, Novanc, Irimescu şi Buricea - câte 1g.

Duminică, în ultima partidă, HCM a învins pe Vardar Skopje, scor 32-29 (15-12), ocupând astfel locul secund în clasamentul final. În meciul de duminică, pentru HCM au înscris: Ghionea 9g, Toma 5g (4x7m), Buricea, Şimicu şi Sabău - câte 4g, Riganas 3g, Novanc, Sadoveac şi Irimescu - câte 1g.

În celelalte partide s-au înregistrat rezultatele: Croaţia - Vardar 23-24 (sâmbătă) şi Kielce - Croaţia 31-26 (duminică). Turneul a fost câştigat de KS Vive Targi Kielce cu 6p, urmată de HCM Constanţa 2p (golaveraj 84-87), Croaţia 2p (75-80) şi Vardar 2p (76-82). Cel mai bun portar al turneului a fost desemnat Ionuţ Rudi Stănescu (HCM Constanţa), cel mai bun jucător a fost declarat Marko Kopljar (Croaţia Zagreb), iar golgeterul turneului a fost pivotul Rastko Stojkovic (KS Vive Targi Kielce), cu 23 goluri.