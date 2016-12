HCM, locul 4 în Final Four-ul Cupei EHF

Handbal Club Municipal Constanţa a încheiat pe locul 4 în Final Four-ul Cupei EHF la handbal masculin, turneu desfăşurat sâmbătă şi duminică în Sala “Max Schmeling”, din Berlin. Campioana României a fost învinsă sâmbătă, în semifinale, de Montpellier, scor 36-32 (18-14), iar duminică, în meciul pentru locurile 3-4, a cedat, scor 28-29 (14-13), în confruntarea cu echipa gazdă, Fuchse Berlin. Trofeul a fost câştigat de maghiarii de la Pick Szeged, scor 29-28 (16-14) în finala cu Montpellier, după ce în semifinale au eliminat pe Fuchse Berlin, scor 24-22 (13-9).

ECHILIBRU DOAR 40 DE MINUTE Plecată cu ultima şansă în Final Four, HCM nu a reuşit, din păcate, să infirme calculul hârtiei în duelul cu multipla campioană a Franţei, în faţa căreia a cedat, scor 32-36 (14-18), dar la capătul unei partide echilibrate în primele 40 de minute. Constanţa a condus cu 1-0 şi 2-1, pentru ca Accambray să-şi aducă pentru prima dată echipa în avantaj în min. 5. Csepreghi a restabilit egalitatea, 3-3, dar apoi francezii s-au desprins în min. 11 la 8-4, forţându-l pe Sundovski să solicite primul time-out. Dolenec a mărit ecartul la 10-5 în min. 14, însă HCM a avut puterea să revină pe tablă, apropiindu-se la doar două goluri în min. 19, scor 9-11. Csepreghi nu i-a dat nicio şansă lui Omeyer de la linia de 9 m, interul stânga al Constanţei determinându-l pe Patrice Canayer să-l introducă în poartă pe Siffert. Până la pauză, Montpellier a reuşit însă să se distanţeze din nou, scor 18-14. Csepreghi a reaprins speranţele cu trei goluri consecutive, iar Şimicu a adus din nou HCM-ul la doar două goluri: 20-22. Acelaşi Csepreghi a ratat apoi de pe semicerc cu Siffert şi în loc de 21-22 s-a făcut 21-26 în min. 43! Până la final, Montpellier şi-a conservat avantajul şi s-a impus cu 36-32, trimiţând HCM-ul în finala mică. Au marcat pentru HCM: Csepreghi 10g (1x7m), Şimicu 7g, Toma 4g, Criciotoiu 3g, Novanc, Cristescu - câte 2g, Angelovski, Sadoveac, Vujadinovic şi Cutura - câte 1g. Portarul Popescu a avut 13 intervenţii.

AM FOST MAI BUNI HCM a scăpat, duminică, printre degete locul 3, fiind învinsă nemeritat de Fuchse Berlin, scor 29-28 (13-14). În faţa câştigătoarei Cupei Germaniei în acest sezon, HCM a fost superioară în marea majoritate a celor 60 de minute, conducând, cu câteva excepţii, pe parcursul întregii partide. Fuchse s-a aflat în avantaj doar de două ori în primele 20 de minute, 8-7 şi 9-8, pentru ca Sadoveac, Şimicu şi Toma să înscrie golurile ce aduceau Constanţa la 12-10 în min. 24. Constănţenii au şi intrat în avantaj după primele 30 de minute, demonstrând că îşi merită pe deplin prezenţa între cele mai bune patru echipe ale competiţiei. Popescu a avut 11 intervenţii în prima parte a meciului, pentru a încheia partida cu 21 de intervenţii salvatoare, o performanţă de excepţie la acest nivel. În aceste condiţii, nu a mai surprins pe nimeni faptul că, în min. 42, Şimicu înscria pentru 21-17, cea mai mare diferenţă din acest meci, iar cu şase minute înainte de final, HCM conducea cu 25-22, după ce Alex Csepreghi înscrisese din 7m, iar Stănescu a apărat două lovituri de la 7 m. A urmat o eliminare la Şoldănescu, iar Fuchse a profitat din plin de superioritate. Romero şi-a demonstrat din nou clasa, iar în min. 57 Fuchse conducea nesperat pe tabelă, scor 26-25! Toma a egalat la 26-26, însă acelaşi Romero şi apoi Wiede au dus formaţia germană la 28-26 cu două minute înainte de final. S-a încheiat 29-28 pentru Fuchse, ultima reuşită a partidei aparţinându-i lui Angelovski. Au înscris pentru HCM: Csepreghi 6g (1x7m), Sadoveac şi Toma - câte 5g, Şimicu 4g, Novanc - câte 3g, Cristescu 2g, Şoldănescu, Criciotoiu şi Angelovski - câte 1g.

„Suntem mulţumiţi că am jucat mult mai bine decât în meciul cu Montpellier. Am condus aproape tot meciul, am dominat, dar, din păcate, am pierdut câteva mingi importante şi am pierdut în final”, a declarat Laurenţiu Toma. „Îmi felicit jucătorii pentru meciul bun, dar consider că arbitrii i-au ţinut pe cei de la Fuchse în meci. I-au ajutat în final să dea câteva goluri uşor. Probabil că erau supăraţi că au ratat finala mare şi trebuiau să ia nişte medalii”, a afirmat antrenorul Zvonko Sundovski.