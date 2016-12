HCM, locul secund la “Sparkassen Cup“

HCM Constanţa a pierdut finala turneului “Sparkassen Cup“, competiţie care s-a desfăşurat în patru localităţi din Germania în perioada 3-7 august. Intensitatea antrenamentelor din ultima perioadă şi succesiunea jocurilor din cadrul turneului din Germania s-au făcut simţite în ultimul joc al campioanei României. După ce, vineri seară, reuşise să învingă formaţia MT Melsungen (locul 12 în ultimul sezon din Bundesliga), cu 30-29 (14-9), HCM a întâlnit, la nici 24 de ore o altă reprezentantă din Bundesliga, considerat de mulţi specialişti ca fiind cel mai puternic campionat din lume. În faţa celor de la HSG Wetzlar (loc 13 în Bundesliga), HCM a cedat, cu 16-27 (9-13), dar mai important decât rezultatul final rămân cele cinci jocuri de pregătire în compania unor echipe puternice, care cu siguranţă îşi vor spune cuvântul la începerea sezonului. „Cu siguranţă nu asta este diferenţa de valoare, însă oboseala şi-a spus cuvântul. Nici un meci nu seamănă cu altul, iar noi am făcut de data aceasta şi multe greşeli“, a declarat antrenorul secund Alexandru Buligan. Deşi a ratat câştigarea trofeului, HCM a avut la final un motiv de bucurie, Alexandru Csepreghi fiind desemnat de organizatori jucătorul turneului. Autor a 35 de goluri la acest turneu, interul stânga al formaţiei noastre crede că oboseala a fost principala cauză a eşecului din finală. „A fost un meci greu, specific însă oricărei finale. Am resimţit o stare de oboseală, dar trebuia să jucăm chiar dacă am avut şi unele probleme de loc. Ne aşteaptă un sezon greu, iar aceste partide au fost foarte utile. Vrem să câştigăm un nou campionat, Cupa României şi să avem un parcurs cât mai lung în Liga Campionilor, iar la anul să revenim la acest turneu“, a afirmat Csepreghi. Pentru HCM au jucat: Csepreghi 8 goluri, Toma 4g, Angelovski 2g, Sadoveac şi Onyejekwe - câte 1g, Stavrositu, Dimache, Enescu,Sabou, Nicolae, Schuch, Mocanu, Adzic, Stănescu, Popescu şi Şelaru. În partida din semifinale, cu MT Melsungen, pentru echipa pregătită de Jovica Cvetkovic, Eden Hairi şi Alexandru Buligan au jucat: Csepreghi 13g, Riganas 4g, Mocanu şi Buricea - câte 3g, Sadoveac 2g, Toma, Adzic, Sabou, Nicolae şi Angelovski - câte 1g, Schuch, Enescu, Stavrositu, Dimache, Onyejekwe, Stănescu, Popescu şi Şelaru. Următorul meci de verificare al campioanei României va avea loc marţi, 10 august, cu Rhein-Neckar Lowen (locul 4 în Bundesliga).