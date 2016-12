HCM luptă pentru accederea în Grupa B a Ligii Campionilor

Au mai rămas puţine momente până la debutul oficial al echipei HCM Constanţa în sezonul 2012/2013. După mai multe prezenţe consecutive direct în grupele Champions League, campioana României este nevoită în acest an să câştige un turneu preliminar pentru a accede în grupele celei mai importante competiţii europene. Eforturile conducerii HCM-ului, dar şi valoarea multiplei campioane a României au făcut ca acest turneu, la care mai participă SSV Bozen (Italia), Tatran Presov (Slovacia) şi Maccabi Srugo Rishon Lezion (Israel), să fie organizat, sâmbătă şi duminică, în premieră, la Sala Sporturilor din Constanţa. HCM-ul va debuta, sâmbătă, de la ora 18.00, împotriva campioanei Italiei, SSV Bozen, echipă care şi-a păstrat acelaşi lot de jucători ca în sezonul trecut, schimbând doar portarul şi antrenorul. Dacă italienii se bazează pe omogenitate, HCM-ul are de partea sa un lot superior valoric şi un tehnician obişnuit deja cu performanţele la cel mai înalt nivel. „A trecut foarte repede timpul şi după o lună şi jumătate de pregătire, în care am disputat şi mai multe jocuri amicale, suntem în faţa primului meci oficial. Am exersat toate schemele şi combinaţiile. Jucătorii nou-veniţi s-au adaptat bine şi s-au integrat în sistemul nostru de joc. Sper să nu avem niciun fel de probleme în cele două partide. Cred că suntem mai puternici decât anul trecut, echipa este mai unită, ne ajutăm mai mult între noi şi cred că asta ne lipsea. Cred că meciul cu Bozen va fi mai uşor, ţinând cont că nici campionatul Italiei nu este foarte puternic. Suntem principalii favoriţi la câştigarea turneului. Apoi ne vom putea concentra pe ce avem de făcut mai departe în grupe“, este de părere Alexandru Şimicu. Tatran Presov era aşteptată la Constanţa aseară, iar celelalte două echipe, SSV Bozen şi Maccabi Srugo Rishon Lezion, urmează să ajungă astăzi.

MIZEAZĂ PE SUPORTUL FANILOR. Suporterii constănţeni au fost mereu al 8-lea jucător pentru campioana României la handbal masculin, iar pe o prezenţă numeroasă la partidele de sâmbătă şi duminică mizează şi handbaliştii HCM-ului. „Sper ca suporterii să vină în număr cât mai mare. Cu siguranţă vom simţi aportul lor şi cu ei alături sigur vom câştiga“, consideră Alexandru Şimicu.

SURPRIZE PENTRU SPECTATORI. În pauza meciurilor de sâmbătă şi duminică ale HCM-ului, conducerea clubului constănţean a organizat şi câte o tombolă. Vor fi acordate un tricou cu şort de joc şi o şapcă cu însemnele campioanei României, dar şi un abonament la meciurile de pe teren propriu din cadrul Ligii Naţionale. Clubul constănţean a pus în vânzare bilete pentru partidele din turul preliminar al Ligii Campionilor. Acestea costă 15 lei şi sunt valabile pentru cele două partide din ziua respectivă. Biletele se pot procura de la sediul clubului, situat pe strada Mircea cel Bătrân nr. 99 bis (lângă Sala Sporturilor). Programul turneului - sâmbătă: HCM Constanţa - SSV Bozen (ora 18.00), Tatran Presov - Maccabi Srugo Rishon Lezion (ora 20.30); duminică - finala mică: învinsele partidelor de sâmbătă (ora 18.00); finala mare: învingătoarele partidelor de sâmbătă (ora 20.30). Accesul în sală se va face cu cel mult o oră şi jumătate înainte de începerea primului meci. Toate partidele vor fi transmise în direct de Digi Sport 1.

Programul partidelor

Sâmbătă:

ora 18.00: HCM Constanţa - SSV Bozen

ora 20.30: Tatran Presov - Maccabi Srugo Rishon Lezion

Duminică:

ora 18.00: finala mică

ora 20.30: finala mare