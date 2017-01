HCM luptă pentru calificare

Handbal Club Municipal Constanţa dispută duminică, cu începere de la ora 11.00, la Sala Sporturilor, manşa retur a optimilor de finală din Cupa Cupelor în faţa campioanei Slovaciei, Tatran Preşov. Înfrîngerea din tur, la opt goluri, 25-33, face ca echipa pregătită de Zoran Kurtes să aibă o misiune foarte dificilă în retur. Să remontezi opt goluri într-un meci de calificare din cupele europene nu este imposibil, însă extrem de greu de realizat. Totuşi, staff-ul tehnic, jucătorii şi conducerea clubului au încredere că acest handicap poate fi răsturnat dacă anumite lucruri vor fi schimbate în jocul echipei noastre. Atitudinea pozitivă, lupta pînă la sacrificiu, sprijinul suporterilor şi, nu în ultimul rînd şansa, pot întoarce soarta calificării. Ultimele două eşecuri se doresc a fi uitate, şterse din memoria fanilor printr-o evoluţie entuziasmantă care să arate că faţa HCM-ului în acest început de an este cu totul alta. „Vreau să văd răutatea şi ambiţia duse la sacrificiu, lucruri pe care nu le-am văzut nici la Preşov, nici la Odorhei. Acestea erau atuurile noastre în multe meciuri. Sînt convins că duminică se vor vedea aceste lucruri. Îmi este greu şi ruşine să vin în faţa iubitorilor handbalului după cele două eşecuri, însă trebuie ca acum să gîndim pozitiv. Am mai avut răsturnări de situaţie de acest gen şi sînt convins că băieţii vor face totul şi de această dată“, a declarat directorul executiv Nurhan Ali, în cadrul conferinţei de presă de vineri, care a prefaţat returul cu Tatran Preşov. Pivotul Silviu Băiceanu face şi el un apel la suporteri pentru a exercita o presiune mare asupra slovacilor: „Nici noi nu sîntem mulţumiţi că s-a ajuns la această situaţie. Sper ca la meciul retur să fim ajutaţi de public iar cei de la Tatran să fie supuşi cel puţin aceluiaşi tratament de care am avut noi parte în Slovacia în privinţa arbitrajului. Kielce şi Braga mi-au părut echipe mai puternice decît Preşov. Dacă eliminăm greşelile personale şi pasele greşite, atunci şansele noastre vor creşte“. Antrenorul Zoran Kurtes consideră că jucătorii sînt blocaţi psihic şi datorită presiunii la care sînt supuşi meci de meci. „Nu trebuie uitat că Preşov joacă în această formulă de patru ani. La Constanţa, publicul se aşteaptă ca echipa să cîştige mereu şi atunci cînd nu o face, deja este considerată o catastrofă. Se creează presiune asupra echipei şi astfel apar foarte multe ratări, aşa cum s-a întîmplat şi la Odorhei. Postul de centru este o problemă, dar avem ca variante să jucăm cu Adzic, Csepreghi, Pavlovic sau chiar Murtaza“, a explicat Kurtes cîteva din motivele ultimelor înfrîngeri. Din fericire nu există probleme de efectiv în lotul HCM-ului, chiar şi Hejtmanek avînd şanse mari de a fi apt de joc. Partida HCM - Tatran, care va putea fi urmărită în transmisiune directă la Neptun TV, va fi condusă de o brigadă din Slovenia, formată din Ales Veber şi Damjan Janez Pangerc. Observatorul partidei va fi Panos Antoniou (Cipru).

Biletele la meciul HCM - Tatran Preşov, programat duminică, 22 februarie, de la ora 11.00, la Sala Sporturilor din Constanţa, se pot procura de la chioşcurile “Telegraf” din următoarele zone: Delfinariu, Balada, Gară Staţie 40 şi 43, Poşta Centru şi Sala Sporturilor. Preţul unui bilet este de 10 lei.

Programul echipelor masculine româneşti în optimile de finală ale cupelor europene - Cupa Challenge, sîmbătă, ora 11.00: Liberty S. Bernardo (Portugalia) - CSU Suceava; duminică, ora 11.00: CSU Suceava - Liberty S. Bernardo (ambele partide se joacă la Suceava); sîmbătă - Cupa Cupelor, manşa retur, ora 21.00: Pevafersa Valladolid (Spania) - Steaua (în tur: 33-27); duminică - Cupa Challenge, manşa retur, ora 11.00: Ştiinţa Bacău - PAOK Salonic (Grecia) - în tur: 31-28; ora 18.45: MRK Vardar Skopje (Macedonia) - UCM Reşiţa - în tur: 20-31.

În optimile Cupei Cupelor, manşa retur, vor mai avea loc partidele: Hammarby (Suedia) - Kadetten Handball (Elveţia) - în tur: 28-34; Pick Szeged (Ungaria) - Dunaferr (Ungaria) - în tur: 29-33; ZMC Amicitia Zurich (Elveţia) - KIF Kolding Elite A/S (Danemarca) - în tur: 30-30; Paris Handball - HC Metalurg (Macedonia) - în tur: 18-27. Formaţiile HSG Nordhorn (Germania) şi HC Bosna Sarajevo (Bonia-Herţegovina) s-au calificat deja în sferturile de finală.