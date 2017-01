HCM luptă pentru un nou trofeu

18:15:44 / 26 August 2014

Bacau, Turda, Odorhei, Vaslui

Oraselele astea de 7 ori mai mici decat Constanta din toate pct de vedere cum naiba au bani? Iar Constanta ditamai orasul plin de fite si figuri, pretentii si basini, patroni care mai de care mai fuduli si mai snobi nu gasesc cateva sute de mii de euro pt baietii astia cu atatea rezultate de exceptie, care ne-au facut mandri de atatea ori si au promovat numele orasului in Europa, care au repurtat acea uriasa victorie cu Montpellier cu Karabtic in echipa!!! cu Toma cu cele 90 de goluri ale lui in CL, cu semifinala de CC si prezenta in Final Fourul EHF. MI-E SCARBA. ATATEA FIRME CARE RAPORTEAZA PROFITURI MARETE SI NIMIC..NU mai zic de municipalitate ca aia e rusine, un simulacru, o comicarie penibila care tie doar tiganie si kitsch ridicol gen carele alegorice. FI-MI-AR SILA. Respect HCM si la cacat patronatului & co!