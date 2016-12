HCM, meci decisiv pentru sferturile Cupei EHF

Duminică, de la ora 12.00 (în direct la Digi Sport 1), la Sala Sporturilor, Handbal Club Municipal Constanţa joacă din nou pentru istorie. Într-un meci din etapa a 6-a din Grupa D a Cupei EHF, campioana României întâlneşte echipa Chambery Savoie, fosta campioană a Franţei. Oaspeţii traversează o perioadă mai slabă în Hexagon, unde au suferit trei înfrângeri consecutive, cu Nantes, Cesson şi Tremblay (în acest meci au condus cu 15-8 în min. 27!), care au dus-o pe locul 8 în clasament, cu şanse mici de a mai prinde Cupele Europene în sezonul următor. Şi din acest motiv, Chambery, echipă cu un buget de aproape cinci milioane de euro, va încerca să salveze stagiunea printr-un parcurs cât mai lung în Europa. De partea cealaltă, chiar dacă are un buget de cinci ori mai mic, HCM este echipa aflată într-o formă de invidiat, iar duminică poate obţine o nouă victorie, care să o califice, în premieră, în sferturile de finală ale Cupei EHF.

„Este cel mai important meci. Unul de a fi sau a nu fi”, consideră căpitanul Laurenţiu Toma. „Am ajuns şi înaintea ultimei partide din grupă, dar şi cea mai importantă. Un succes cred că ar însemna foarte mult atât pentru handbalul constănţean, cât şi pentru cel românesc, pentru că am fi prima echipă calificată în această fază în noul format al competiţiei. Cred că avem puterea să câştigăm. Suntem în formă, avem publicul de partea noastră, avantajul moral al meciului din tur, când cu puţină şansă am fi câştigat... Echipa care va greşi mai puţin, care va reuşi să îşi păstreze calmul pe parcursul celor 60 de minute, va avea şi câştig de cauză”, este de părere portarul Mihai Popescu. Cu excepţia lui Dalibor Cutura, antrenorul Zvonko Sundovski are la dispoziţie întreg lotul de jucători. Delegaţia franceză va ajunge sâmbătă la Constanţa, iar de la ora 19.30 va efectua un antrenament la Sala Sporturilor. În cealaltă partidă din grupă, Fuchse Berlin va întâlni duminică, de la ora 18.15, pe teren propriu, pe Sporta Hlohovec. Clasament Grupa D: 1. Fuchse Berlin 8p, 2. HCM CONSTANŢA 6p (golaveraj: 144-135), 3. Chambery Savoie 6p (137-129), 4. Sporta Hlohovec 0p.

Meciul va fi condus de o brigadă din Muntenegru, formată din Miljan Vesovic şi Novica Mitrovic. Observatorul întâlnirii va fi grecul George Bebetsos. Biletele pentru partida HCM Constanţa - Chambery Savoie se pot găsi online pe site-ul MyTicket.ro, în librăriile Diverta, precum şi la sediul clubului HCM Constanţa (strada Mircea cel Bătrân, nr. 99B, et. 1). Preţul unui bilet la meciul HCM Constanţa - Chambery Savoie este de 15 lei.