HCM, meci dificil la Vaslui

12:48:32 / 01 Februarie 2015

Respect Cutura, pt 5

Pt 5, uite ca pensionarii pana una alta sunt mult mai buni decat tinereii. Cutura e cu 10 clase peste tot tineretul ce jaoca in Ro si nu exagerez cu nimic. Cat despre Somlea daca am inteles bine, posibil sa ma insel, isi luase o mare parte din bani ! nu si anumite prime de joc pe care nu stiu cat le merita avand in vedere ca-n seonul trecut nu a jucat mai nimic, asta pt ca nici nu avea de ce, fiind mult sub nivelul unui Alex Simicu, Csep, etc. Nu mi se pare o pierdere Somlea absolut deloc, in schimb sunt de acord ca un enescu si altii nu au ce cauta in lot. De asemenea managementul si marketingul clubului au dat in ultimul an dovada incapacitatii si incompetentei maxime, gafe peste gafe, memorii depuse tarziu, acum, la bacau, etc...transferuri ioc, pierderea lui Sadoveac, neatragerea sponsorilor..si altfel sunt o armata acolo care naiba stie ce freaca toata ziua.