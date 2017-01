HCM merge la victorie la Baia Mare

Sîmbătă dimineaţă, de la ora 11.00, HCM Constanţa va evolua pe terenul lui Minaur Baia Mare, în cadrul etapei a şasea a Ligii Naţionale de handbal masculin. Lideri la zi ai întrecerii interne, handbaliştii constănţeni vizează al cincilea succes al sezonului pentru a-şi consolida poziţia fruntaşă din clasament. “Nu am emoţii la meciul de debut pe banca tehnică a HCM-ului. Ne aşteaptă un joc foarte greu la Baia Mare. Minaur a învins Steaua în actualul sezon şi, susţinută de un public entuziast, se mobilizează foarte bine atunci cînd întîlneşte favoritele la titlu. Eu sînt optimist, am încredere în echipă şi mergem la Baia Mare să cîştigăm”, a afirmat noul antrenor principal al HCM-ului, sîrbul Zoran Kurtes. Partida de sîmbătă are o semnificaţie aparte pentru trei jucători ai formaţiei constănţene. Daniel Mureşan, Alexandru Csepreghi şi Alexandru Sabou au fost crescuţi şi formaţi de Minaur, dar sîmbătă vor apăra culorile Constanţa. Dacă Mureşan şi Csepreghi au mai jucat şi în sezonul precedent contra lui Minaur, Sabou îşi va înfrunta în premieră fosta echipă în cazul în care antrenorii HCM-ului îl vor reţine în lotul de 14. “Dacă HCM va juca ceea ce ştie nu va avea probleme să se impună la Baia Mare. Minaur inspiră teamă, mai ales pe propriul teren, cînd sala se umple mereu atunci cînd evoluează împotriva primelor clasate”, a afirmat Sabou. Dacă HCM ocupă prima poziţie în clasament, Minaur este pe locul 11. După un start bun de campionat, cu egal la Timişoara şi victorie cu Steaua, au urmat trei eşecuri la rînd pentru elevii lui Petre Avramescu: la Medgidia, acasă cu Odorhei şi la Cluj.

Întîlnirea Minaur - HCM va fi arbitrată de Ghiocel Bejenariu (Piteşti) şi Alin Cîrligeanu (Bucureşti). TV Neptun transmite în direct meciul de la Baia Mare.

Programul etapei - ora 10.00: Bucovina Suceava - CS H&V Piteşti; ora 11.00: Minaur Baia Mare - HCM Constanţa, Dinamo - CSM Medgidia, UCM Reşiţa - HC Odorhei, Lignitul Tg. Jiu - Poli Timişoara; ora 18.00: CSM Oradea - U. Cluj. Întîlnirea Ştiinţa Bacău - Steaua se va disputa miercuri.

Clasament

1. HCM Constanţa 5 4 0 1 148-125 8

2. Ştiinţa Bacău 5 4 0 1 146-136 8

3. HC Odorhei 5 4 0 1 139-132 8

4. UCM Reşiţa 5 3 1 1 137-126 7

5. Dinamo 5 3 1 1 153-149 7

6. CSM Medgidia 5 3 0 2 129-131 6

7. Bucovina Suceava 5 2 1 2 143-132 5

8. Steaua 5 2 1 2 138-131 5

9. U. Cluj 5 2 1 2 143-152 5

10. Lignitul Tg.Jiu 5 1 1 3 122-126 3

11. Minaur Baia Mare 5 1 1 3 124-134 3

12. Poli Timişoara 5 0 2 3 130-142 2

13. CSM Oradea 5 1 0 4 131-145 2

14. CS H&V Piteşti 5 0 1 4 116-138 1