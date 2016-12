HCM, mulţumită de parcursul european

După 14 meciuri disputate (două în preliminariile Ligii Campionilor şi 12 în Cupa EHF), Handbal Club Municipal Constanţa a încheiat sezonul european 2013-2014 pe un merituos loc 4 în Final Four-ul Cupei EHF, al cărui turneu final a avut loc la Berlin, la sfârşitul săptămânii trecute. Handbaliştii constănţeni au destule motive de satisfacţie, demonstrând în faţa unor echipe precum Montpellier şi Fuchse Berlin, dar şi în faţa celor peste 7.000 de spectatori care au asistat la fiecare dintre partidele campioanei României, că au meritat din plin prezenţa la turneul desfăşurat în capitala Germaniei.

„Ne pare rău că nu am prins un loc pe podium. Am făcut multe greşeli cu Montpellier, care ne-au costat. Cu Fuchse am jucat mult mai bine, dar unele decizii din final ale arbitrilor au întors soarta partidei. Este o mare satisfacţie că am reuşit să jucăm de la egal la egal în fiecare meci şi niciun moment nu s-a ştiut care dintre echipe va câştiga. A fost o experienţă care ne va ajuta mult în viitor”, a declarat interul stânga Alexandru Şimicu. „Cred că a fost o realizare că am ajuns în Final Four şi fiecare român trebuie să se bucure pentru acest lucru”, consideră un alt internaţional al HCM-ului, Alexandru Csepreghi.

MULŢUMIRI SUPORTERILOR Aşa cum s-a întâmplat în toate meciurile importante din acest sezon, în special la cele susţinute în Cupele Europene, suporterii constănţeni au fost alături de echipă şi la Berlin. În sala “Max Schmeling”, HCM a fost susţinută de aproximativ 100 de suporteri, care şi-au făcut mereu simţită prezenţa în cele două partide cu Montpellier şi Fuchse Berlin. „Sunt parte din familia noastră şi le mulţumim încă o dată pentru efortul pe care îl fac de a fi alături de echipă în toate deplasările. Contează foarte mult când îi vedem în tribună, când ne încurajează şi ne oferă în multe momente încrederea de care avem nevoie. Sperăm ca după meciul cu Bacăul să le oferim o nouă bucurie, un nou titlu de campioni”, a precizat portarul Mihai Popescu.

URMEAZĂ LN Aventura HCM-ului la Berlin s-a încheiat, dar nu şi sezonul competiţional. Campioana României mai are de susţinut două partide în Liga Naţională de handbal masculin, unde este mare favorită la cucerirea celui de-al nouălea titlu de campioană. Mâine, de la ora 18.00 (în direct la Digi Sport 2), HCM Constanţa va întâlni pe teren propriu, la Sala Sporturilor, formaţia Potaissa Turda, în etapa a 5-a din faza a doua a play-off-ului. Iar duminică, de la ora 18.45 (Digi Sport), la Bacău, constănţenii vor disputa ultima partidă din această stagiune. În vederea meciului de duminică, două autocare vor pleca spre Bacău de la Sala Sporturilor, la ora 11.00, suporterii constănţeni fiind aşteptaţi să sărbătorească alături de favoriţi câştigarea unui nou titlu.

Programul partidelor de azi din play-off-ul şi play-out-ul Ligii Naţionale de handbal masculin - play-off, turneul locurilor 4-6: HC Odorhei - Pandurii Tg. Jiu; play-out, turneul locurilor 7-9: Poli Timişoara - HCM Baia Mare; turneul locurilor 10-12: CSU Suceava - CSM Bucureşti.