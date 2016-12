HCM nu depune armele

09:06:46 / 03 Martie 2015

HCM

Chiar in conditiile in care HCM va termina pe ultimul loc in acest an, nu avem motive de dezamagire. S-au batut meci de meci, dar, realmente, este imposibil sa faci fata pe 3 fronturi cu un lot in care exista doar cativa jucatori pe care te poti baza in toate competitiile. In conditiile in care si in prezent au restante considerabile la plata salariilor, joaca din 3 in 3 zile si, totusi, sunt in play-off, in final 4 (cupa romaniei) si in grupele EHF, eu zic ca jucatorii si-au facut datoria. Cum sa joci meci de meci cu 2 oameni la 9 metri (Cutura si Humet)? Poate ca Gal va veni din urma, pare un jucator promitator. Daca macar jucatorii care statusera in vara (Sadoveac in primul rand, Stavrositu si Somlea) erau la echipa, HCM trecea de grupe si in anul acesta.