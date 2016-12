HCM nu renunţă la luptă

Calificată în premieră în optimile Ligii Campionilor la handbal masculin, HCM Constanţa a demonstrat, duminică, la Buzău, în manşa tur, că are forţa de a lupta de la egal la egal cu una dintre marile puteri ale handbalului european, MKB Veszprem. Formaţia pregătită de Zoran Kurtes şi Eden Hairi a cedat la o diferenţă de patru goluri, 23-27, însă ungurii şi-au creat avantajul abia pe finalul jocului, cu largul suport al celor doi arbitri germani, Fleisch şi Rieber. „Sunt mulţumit de felul în care am luptat băieţii, mai ales că am fost la egalitate cu Veszprem aproape tot meciul. Chiar dacă nu aveam ratările de la 7 metri şi greşelile făcute în atac, cred că cei doi arbitri găseau o soluţie pentru a tranşa partida în favoarea ungurilor. S-a văzut acest lucru prin faptul că au dictat eliminare împotriva noastră de fiecare dată când ne-am apropiat pe tabela de marcaj. Mai mult, când am egalat la 18, am ajuns în dublă inferioritate. Cu tot respectul pentru tradiţia pe care Veszprem o are în Liga Campionilor, duminică am fost egali, iar antrenor Lajos Mocsai a recunoscut acest lucru”, a declarat directorul executiv al HCM-ului, Nurhan Ali. În ciuda eşecului, constănţenii sunt decişi să lupte până la final pentru calificare, încercând să producă o surpriză uriaşă în returul de la Veszprem, programat sâmbătă, de la ora 18.15. „Am ceva emoţii pentru retur, întrucât vom fi arbitraţi de doi austrieci. Când mă gândesc la ce handbal se joacă în Austria, mă trec fiorii. Totuşi, băieţii sunt hotărâţi să lupte până la capăt şi i-am văzut plângând de ciudă că nu au putut oferi o victorie publicului de la Buzău şi suporterilor constănţeni. Speranţa moare ultima şi cred că vom face un meci bun şi în retur”, a adăugat Nurhan Ali. „La Veszprem ne aşteaptă infernul, dar suntem decişi să facem un meci bun şi nu ne vom da la o parte. Vom vedea dacă vom putea răsturna situaţia”, a spus George Buricea. „Sperăm să facem un joc şi mai bun în retur. Va fi un meci şi mai emoţionant, pentru că vom evolua pe terenul lui Marian Cozma, dar acest lucru trebuie să ne întărească şi, poate, vom produce surpriza. Nu ne va fi uşor, pentru că au un public fantastic, dar nu ne speriem. Mergem la Veszprem să demonstrăm că avem valoare şi că nu am ajuns întâmplător în optimi”, a declarat Laurenţiu Toma. Nici ungurii nu consideră încheiată lupta pentru calificare, pregătindu-se pentru retur. „Nimic nu este încheiat. Trebuie să jucăm până în ultima secundă. Este un rezultat bun, dar nu ne garantează accederea în sferturi, pe care o vom obţine doar dacă vom fi concentraţi sută la sută şi în retur”, a spus portarul Dejan Peric. „Am învins în deplasare, dar nu ne putem relaxa. Constanţa ne-a arătat că joacă handbal la nivel înalt, astfel că trebuie să fim atenţi. Vrem să câştigăm şi în retur şi să mergem în sferturi”, a completat interul Zarko Sesum.

TOMA, ÎN TOPUL GOLGETERILOR. După cele 9 goluri reuşite împotriva campioanei Ungariei, Laurenţiu Toma a ajuns la cota 81 în clasamentul golgeterilor din Liga Campionilor. Extrema dreaptă a grupării de pe litoral se află astfel pe locul secund al ierarhiei, la o singură lungime în spatele macedoneanului Kiril Lazarov, de la HC Croaţia Osiguranje-Zagreb, care a marcat doar de şase ori în disputa cu FC Barcelona. Cei doi sunt urmaţi de Filip Jicha, interul lui THW Kiel, cu 76 de goluri. Cehul este însă favorit la titlul de golgeter, pentru că, spre deosebire de Lazarov şi Toma, are asigurată prezenţa în sferturi cu echipa sa.