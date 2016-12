HCM, obligată să câștige la Timișoara

17:09:34 / 08 Februarie 2015

HCM

Fabuloasa calificare! Baietii au luptat eroic, ce le mai poti cere in conditiile in care echipa este decimata de plecari si accidentari, iar jucatorii sunt neplatiti de atatea luni? Si cu toate acestea...calificarea in grupele EHF si in Final 4 al Cupei Romaniei. O mentiune speciala pentru Rudi, care a aparat fabulos, Cutura (ce resurse poate sa aiba jucatorul acesta?), Vujadinovic (reprofilat pe dreapta) si Buricea pe extreme, Rakcevic (superb pe semicerc) si Cristescu. Dar toti cei care au contribuit macar cu un minut (Humet, Toma, Tucanu, Adzic, Enescu, Baican) sau prin simpla prezenta pe banca. Si, nu in ultimul rand...Sundovski si Isakovic care au ramas la aceasta echipa cand poate ca nimeni nu ar fi ramas, inventand formule prin care aceasta supravietuieste in mod miraculos. Nu cred ca poate fi rasplata mai frumoasa pentru aceasta echipa, una dintre cele mai frumoase pe care le-a avut Constanta, prin valoare, caracter si sprit de sacrificiu, decat o sala plina la meciul cu Sankt Petersburg. PS. Felicitari celui care a placat la CSM, am vazut ca a facut alegerea buna, i-ati spart pe Targu Jiu :). Iti multumim inca o data ca i-ai lasat descoperiti pe colegii tai, invocand niste prime pentru meciuri la care contributia ta a fost decisiva (ce i-ai mai spart tu pe Fuchse si Chambery, ce ne faceam fara tine? Mare noroc pe Simicu si Cspreghi ca au furat meserie de la tine)