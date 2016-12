HCM, pas uriaş spre al patrulea titlu

Extraordinară victorie obţinută de Handbal Club Municipal Constanţa, ieri, la Bucureşti, împotriva formaţiei Dinamo Bucureşti. La capătul unei partide controlate din primul şi pînă în ultimul minut de joc de către HCM, echipa constănţeană s-a impus cu 31-27, făcînd astfel un uriaş pas spre cucerirea celui de-al patrulea titlu de campioană din istoria clubului. Acest succes din derby-ul cu eterna rivală Dinamo face ca HCM să se distanţeze, cu patru etape rămase pînă la finalul sezonului, la cinci puncte faţă de ocupanta locului 2, UCM Reşiţa, şi la şase puncte faţă de Dinamo, echipă aflată pe poziţia a treia. Partida desfăşurată în Sala “Lucian Grigorescu“ a arătat o echipă a Constanţei foarte motivată, dornică să şteargă impresia lăsată în disputele cu Valladolid şi de a demonstra încă odată că este cea mai bună formaţie din România. Rudi Stănescu a fost cel mai bun om al meciului, încheind disputa cu numai puţin de 21 (!!) de intervenţii decisive, care au tăiat de fiecare dată elanul gazdelor. Cu un portar în mare formă, ajutat în multe rînduri şi de o apărare foarte bine organizată, misiunea HCM-ului a fost mult mai uşoară, Dinamo reuşind primul gol din acţiune abia în min. 8 !! După 1-0 şi 1-1, Dinamo egalînd din 7m, HCM s-a desprins pe tabelă. A fost 3-1, 5-2, 8-4 şi 14-9 pentru HCM, însă două goluri consecutive ale lui Voica, cel mai bun jucător al gazdelor, au făcut ca la pauză tabela să indice 14-11. Partea secundă a avut acelaşi istoric, cu HCM păstrînd un avans de trei-patru goluri pînă în finalul partidei. Nici eliminarea definitivă a lui Adzic, din min. 51, nici încercările dinamoviştilor de a surprinde apărarea adversă prin înlocuirea portarului cu un jucător de atac nu au schimbat soarta întîlnirii. HCM a părut o echipă mult mai matură, profitînd de fiecare inexactitate din tabăra dinamovistă. A fost şi seara lui Florin Nicolae, care ne-a amintit prin evoluţia sa de handbalistul ce impresiona în urmă cu cîteva sezoane. Nu trebuie uitat nici Laurenţiu Toma, extrema noastră marcînd de zece ori, deşi a jucat incomplet refăcut. 31-27 pentru HCM la finalul celor 60 de minute, un succes ce a declanşat o nouă horă a bucuriei în tabăra constănţeană. Pentru a-şi asigura şi matematic titlul de campioană, HCM are nevoie în cele patru etape rămase din actualul sezon de o victorie şi un rezultat de egalitate. În cazul în care HCM şi UCM Reşiţa s-ar afla la egalitate de puncte, formaţia de la ţărmul mării are avantajul victoriilor directe.

În partida de la Bucureşti au marcat pentru HCM: Toma 10 goluri, Nicolae 7g, Buricea 4g, Sadoveac, Adzic, Sabou şi Csepreghi - cîte 2g, Hejtmanek şi Băiceanu - cîte un gol; pentru Dinamo: Voica 10g, Purcărea 5g, Dimache 4g, Manea 3g, Pătru 2g, Muraru, Mironescu şi Pavlovski - cîte un gol.

Declaraţii la finalul meciului

Laurenţiu Toma, jucător HCM: “A fost cel mai bun meci al nostru şi victoria vreau să o dedic colegilor, suporterilor şi, nu în ultimul rînd, constănţenilor. Meciurile cu Valladolid au fost un plus pentru noi deoarece am întîlnit o echipă foarte puternică, am învăţat de la ei şi acest lucru s-a văzut astăzi (n.r. - ieri). Dacă jucăm aşa pînă la final, nu avem cum să pierdem titlul“.

Ionuţ Stănescu, jucător HCM: “Eu zic că titlul este deja jucat, este greu să mai pierdem campionatul. Ca să cîştigi cu Dinamo la Bucureşti toţi jucătorii trebuie să fie în formă maximă şi cred că am fost cu toţii. Ne-am mobilizat şi am cîştigat. Mulţumim galeriei care a fost mereu alături de noi indiferent unde am jucat“.

Ali Nurhan, director executiv HCM: “Am fost mai bine organizaţi decît Dinamo, acest lucru s-a văzut încă de la început. HCM a fost echipa mai bună, am meritat victoria. Este un pas mare, probabil decisiv în lupta petnru titlu. Mulţumim suporterilor care au fost şi la acest meci alături de noi, aşa cum au făcut-o la toate jocurile importante“.

Alexandru Dimache, jucător Dinamo: “Era ultima noastră şansă de a intra în lupta pentru titlu, am dat tot ce era mai bun. HCM a meritat să să cîştige, a dovedit că are faţă de campioană“.

Într-o altă restanţă din etapa a 22-a: Ştiinţa Bacău - U. Cluj 31-33 (17-18). Tot ieri, într-un meci jucat în devans pentru etapa a 23-a: CSM Oradea - Bucovina Suceava 29-42 (14-17).

Clasament

1. HCM Constanţa 22 19 0 3 636-520 38

2. UCM Reşiţa 22 16 1 5 675-572 33

3. Dinamo 22 15 2 5 671-628 32

4. Steaua 22 14 2 6 692-626 30

5. Ştiinţa Bacău 22 14 0 8 641-621 28

6. Bucovina Suceava 23 11 2 10 691-630 24

7. HC Odorhei 22 11 1 10 601-607 23

8. U. Cluj 22 9 2 11 643-673 20

9. Lignitul Tg.Jiu 22 8 3 11 572-569 19

10. Minaur Baia Mare 22 9 1 12 561-609 19

11. CSM Medgidia 22 8 1 13 564-583 17

12. Poli Timişoara 22 6 3 13 559-603 15

13. CSM Oradea 23 3 0 20 637-766 6

14. CS H&V Piteşti 22 2 2 18 538-674 6