HCM, pentru a noua oară campioana României

Handbal Club Municipal Constanţa a cucerit ieri, la Bacău, în faţa marii rivale din ultimele sezoane, cel de-al nouălea titlu naţional din istoria clubului. Împotriva unei atmosfere ostile, la care oficialii gazdelor au contribuit din plin la începutul partidei, forţele de ordine controlând genţile jucătorilor constănţeni la intrarea în sală (!!!), HCM a fost echipa care a sărbătorit la final. Nu în sala de joc, organizatorii interzicându-le handbaliştilor tomitani să desfacă tradiţionala sticlă de şampanie! Ştiinţa Bacău s-a impus cu 24-19 (11-8), insuficient pentru a remonta înfrângerea din tur, 18-27, de la Constanţa.

HCM a început mai slab meciul, iar Ştiinţa conducea după primele minute cu un surprinzător 5-0! HCM a înscris primul gol abia în min. 10 (!!!), prin Criciotoiu, dar treptat a echilibrat meciul după golurile lui Cutura şi Toma, scor 6-4 - în min. 15. Băcăuanii s-au desprins din nou la cinci lungimi după mai multe intervenţii foarte bune ale portarului Răducu Tamaş, scor 10-5 - în min. 23, dar la cabine s-a intrat cu un avans de doar trei lungimi în favoarea Bacăului, scor 11-8. Vicecampionii României au continuat să alerge şi în partea secundă după diferenţa de zece goluri necesară pentru câştigarea primului titlu din carieră, dar HCM a răspuns prin cele 11 intervenţii salvatoare ale lui Rudi Stănescu şi prin reuşitele neobositului sârb Dalibor Cutura. Fenici şi Johansson au dat semnalul ultimului asalt al Bacăului în min. 45, Grigoraş a parat trei aruncări consecutive de la 7 m, iar speranţele gazdelor renăşteau cu şase minute înainte de final: 21-15. Cutura şi apoi Sadoveac, în două rânduri, au adus liniştea în cele două tabere, astfel că, la final, handbaliştii pregătiţi de Eliodor Voica au reuşit doar un succes de palmares, 24-19, singurul, de altfel, din cele şase partide directe din acest sezon între cele două formaţii. Pentru HCM au marcat: Cutura 5g, Toma 5g (2x7m), Sadoveac 3g, Criciotoiu, Cristescu, Şimicu, Novanc, Csepreghi şi Vujadinovic - câte un gol.

OBOSIŢI, DAR FERICIŢI „Este al zecelea titlu pentru mine şi sunt foarte fericit că am câştigat pe terenul principalei adversare. Toate adversarele cu care ne-am luptat de-a lungul timpului la titlu, Steaua, Dinamo, Reşiţa, Bacău, au fost tari. Partidele cu Dinamo au fost cele mai dificile, pentru că şi noi eram mai la început, iar Dinamo avea mulţi jucători foarte buni: Fortuneanu, Petrea, Ghionea, Bibirig şi regretatul Marian Cozma. Acelea au fost cele mai grele meciuri ale noastre”, a spus recordmanul de titluri al HCM-ului, George Buricea. „A fost un meci extraordinar de greu, împotriva unui public numeros. Am început timorat, parcă nu aveam curaj. Uşor-uşor am început să dăm goluri. Era foarte important pentru noi să ne dăm drumul la joc. A fost un an foarte obositor. Am avut şi jucători care nu au jucat la potenţialul maxim din cauza unor accidentări. Felicit Bacăul pentru meciul bun. Ar fi fost mai bine dacă s-ar fi terminat campionatul după sezonul regulat, pentru că au fost foarte multe meciuri, dar acesta a fost sistemul. Am jucat multe partide şi în Europa, unde am făcut şi acolo performanţă. A fost foarte obositor”, a precizat şi căpitanul Laurenţiu Toma.

Clasamentul final al turneului locurilor 1-3: 1. HCM 9p (golaveraj: 114-101), 2. Ştiinţa 9p (103-102), 3. Potaissa 0p (115-129). Rezultate din ultima etapă a play-off-ului şi play-out-ului Ligii Naţionale de handbal masculin - play-off turneul locurilor 4-6: Pandurii Tg. Jiu - Dinamo Bucureşti 36-30. Clasament: 4. Odorhei, 5. Tg. Jiu, 6. Dinamo; play-out, turneul locurilor 7-9: HCM Baia Mare - Steaua Bucureşti 32-28. 7. Poli Timişoara, 8. Minaur Baia Mare, 9. Steaua Bucureşti; turneul locurilor 10-12: CSM Bucureşti - CS Caraş-Severin 30-33. Clasament: 10. CSM Bucureşti, 11. CS Caraş-Severin, 12. CSU Suceava.