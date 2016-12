HCM, pentru al doilea sezon consecutiv în grupele Cupei EHF

09:10:53 / 02 Decembrie 2014

MULTUMIM SI FELICITARI!

Baietilor! Jos palaria in fata acestor caractere! In schimb, la polul opus, tot dispretul pentru managementul clubului, care pare tot mai incapabil, incompetent si inapt. Sa nu fii in stare sa atragi macar un singur sponsor!!, sa ai un marketing inexistent, sa nu stii sa promovezi aceasta echipa, care nici macar echipament mai de Doamne ajuta nu are....Penibil. Rusine si firmelor mari din Cta, nu putine la numar care nu investesc, care habar n-au de legea sponsorizarii, de miscare, de nimic in domeniu.