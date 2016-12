HCM poate face pasul decisiv spre optimi

În această seară, de la ora 18.00 (în direct la Digi Sport), HCM Constanţa susţine cel de-al şaselea examen în Liga Campionilor la handbal masculin. După un început slab de sezon, în care a pierdut fără drept de apel primele trei confruntări în faţa principalelor favorite la calificare, HCM a recuperat încet, dar sigur, iar înaintea etapei a 6-a este principala favorită la ultimul loc calificant în optimi. Pentru a-şi păstra poziţia favorabilă în clasament şi pentru a lua o opţiune decisivă în privinţa calificării, campioana României are nevoie de cel puţin un rezultat de egalitate la Sankt Petersburg. „I-am învins deja o dată pe ruşi, astfel că putem spune că avem un mic avantaj moral. Întâlnim o echipă mai puţin experimentată decât noi, dar valoroasă, care la Constanţa a dovedit că poate pune foarte multe probleme. Este adevărat că am câştigat la ultima fază a meciului, însă cred că orice echipă din lume şi-ar dori să câştige chiar şi la ultima fază. Normal că nu ne dorim astfel de finaluri, dar ele se întâmplă în sport, iar noi ne bucurăm că am fost cei care am beneficiat de două astfel de situaţii: cu Bosna Sarajevo şi Sankt Petersburg. În Rusia mergem să obţinem cel puţin un punct pentru că am reuşi astfel că fim aproape calificaţi în optimi şi am aborda fără prea mare presiune următoarele meciuri. Am spus înaintea primului meci cu ruşii că ne dorim o victorie şi un egal, iar până acum jumătate din obiectiv l-am realizat. Avem încredere în noi. Ştim că putem să învingem orice echipă când prindem o zi bună şi ce este cel puţin la fel de important, încercăm să ne recuperăm cât mai repede după drumul lung până la Sankt Petersburg“, a declarat extrema George Buricea. „Eu voi încerca să îmi fac din nou datoria şi să ofer încredere echipei prin intervenţiile mele. Le-am văzut punctele forte, şi ei pe ale noastre, astfel că probabil cele două puncte vor reveni echipei care se va concentra mai bine şi va greşi mai puţin. Sperăm să-l anihilăm pe interul lor stânga care la Constanţa ne-a pus mari probleme şi în jurul căruia sunt concentrate majoritatea acţiunilor lor ofensive. Dacă a fost foarte aproape de a învinge anul trecut, în deplasare, campioana Rusiei, Chekhovskie Medvedi, de ce nu am putea obţine un rezultat bun cu vicecampioana acestei ţări? Victoria de la Suceava ne-a oferit mai multă linişte, însă s-a şi acumulat multă oboseală după drumurile făcute în ultimele zile“, ne-a mărturisit şi portarul Mihai Popescu.

ANTRENAMENT ANULAT. Deşi ar fi trebuit să efectueze aseară antrenamentul oficial în sala care va găzdui partida, antrenorii Eden Hairi şi Alexandru Buligan au fost nevoiţi să anuleze această şedinţă de pregătire. Contrar regulamentului EHF, oficialii ruşi nu au pus la dispoziţie sala pentru antrenamentul oficial, motivând că la acea oră se dispută o partidă de hochei! În schimb, au oferit HCM-ului o altă sală de pregătire, aflată însă la o distanţă de aproximativ o oră şi jumătate, situaţie în care Hairi şi Buligan au fost nevoiţi să refuze... oferta, pentru a evita astfel un nou drum obositor.

Celelalte două partide din etapa a 6-a a Grupei D se vor disputa duminică: Ciudad Real - Bosna Sarajevo (ora 17.45) şi Croaţia Zagreb - SG Flensburg-Handewitt (ora 18.30).

Clasament Grupa D

1. Ciudad Real 5 4 1 0 152-122 9

2. Flensburg 5 4 0 1 149-123 8

3. Croaţia Zagreb 5 2 2 1 153-129 6

4. HCM Constanţa 5 2 0 3 128-149 4

5. St. Petersburg 5 1 0 4 133-157 2

6. Bosna Sarajevo 5 0 1 4 123-148 1