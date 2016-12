HCM pregătește debutul în play-off

După ce a încheiat sezonul regulat al Ligii Naționale de handbal masculin pe locul 4, la capătul unei lupte extrem de echilibrate, Handbal Club Municipal Constanța susține mâine, de la ora 17.45 (în direct la Digi Sport 3), în deplasare, prima partidă din turul întâi al play-off-ului Ligii Naționale, întâlnind ocupanta locului 5, CSM București. Constănțenii au avut două zile libere cu ocazia Sărbătorilor de Paște, revenind la antrenamente ieri după-amiază, iar azi vor pleca spre Capitală. „Este primul joc din play-off și va fi dur, pentru că fiecare dintre cele două echipe și-a propus să meargă în semifinale. Nu cred că suntem favoriți, chiar dacă am câștigat ultimul duel direct din sezonul regulat, tot în deplasare, în urmă cu aproape trei săptămâni. Jucăm însă la București și lotul este mai restrâns decât la ultima partidă. Va fi un meci interesant, iar obiectivul nostru este să câștigăm pentru a face un pas important în vederea calificării în faza următoare”, a explicat antrenorul principal al HCM-ului, Zvonko Sundovski. Tehnicianul macedonean nu știe încă dacă-i va avea la dispoziție pe extrema dreaptă Laurențiu Toma și pe interul stânga Branislav Angelovski, ambii confruntându-se cu probleme medicale. În plus, interul dreapta Javier Humet și pivotul Mladen Rakcevic se resimt după ce s-au accidentat pe finalul partidei susținute săptămâna trecută, în fieful celor de la Dinamo București. „Toma are probleme musculare la piciorul drept și vom vedea dacă rezistă la antrenamente, iar Angelovski nu este complet refăcut și nu am decis dacă-l vom folosi la acest joc sau îl menajăm până la următorul. Ne este greu, pentru că jucăm multe meciuri într-o perioadă destul de scurtă și nu avem foarte mulți jucători”, a adăugat Sundovski.

În ciuda problemelor, campionii sunt deciși să demonstreze încă o dată că formează cea mai valoroasă echipă din handbalul masculin românesc, propunându-și să câștige al zecelea titlu din istoria clubului. „Plecăm la drum cu gândul să câștigăm toate meciurile și să luăm campionatul, chiar și în condițiile grele pe care le traversăm. Ar fi cel mai frumos campionat pe care l-aș câștiga!”, a mărturisit extrema stângă a constănțenilor, George Buricea.