HCM pregăteşte debutul în Liga Naţională

DIMACHE, ÎMPRUMUTAT LA HC ODORHEI. Cu mai puţin de două săptămâni rămase până la debutul Ligii Naţionale, HCM Constanţa se află pe ultima sută de metri a pregătirilor. Handbaliştii constănţeni au revenit la antrenamente sub comanda antrenorului Jovica Cvetkovic, în sala din Medgidia, Sala Sporturilor din Constanţa aflându-se în continuare într-un proces de reabilitate pentru a putea găzdui meciurile din viitorul sezon al Ligii Campionilor. În lotul aflat la dispoziţie tehnicianului sârb nu se mai regăseşte Alexandru Dimache, centrul în vârstă de 28 de ani fiind împrumutat pentru un sezon la HC Odorhei. Fără acesta, dar şi în absenţa pivotului Silviu Băiceanu şi interului dreapta Nikolaos Riganas, campionii se pregătesc pentru debutul oficial al sezonului. „Sunt mulţumit de felul în care a decurs prima parte a pregătirii, iar din acest moment avem încă o săptămână şi jumătate la dispoziţie pentru a lucra la partea tactică, atât în apărare, cât şi în atac. Ne afectează accidentările lui Băiceanu şi Riganas, dar sper ca toate problemele să se rezolve cât mai rapid şi să putem lucra împreună pentru ceea ce ne-am propus, un joc bun şi rezultate pe măsură”, a spus tehnicianul sârb, care nu s-a arătat impresionat de seria victoriilor reuşite de principala rivală la titlu, UCM Reşiţa, în partidele de verificare: „Nu mă interesează să câştig meciurile amicale, ci să pregătesc echipa pentru cele oficiale. Obiectivul meu a fost să schimb stilul de joc, să schimb mentalitatea, să schimb handbalul practicat de echipă. Vreau să ajungem la handbalul modern, pe care-l joacă Ciudad Real, THW Kiel şi FC Barcelona, marile echipe din Europa. Sunt mulţumit de tot ce am făcut de când am preluat echipa şi, dacă ne vom face jocul, nu mă tem de nicio echipă. Am lucrat bine, jucătorii m-au ascultat, iar cel mai important este că toţi îşi doresc să joace la nivel înalt”.

DEBUT LA MEDGIDIA. Constănţenii vor debuta în Liga Naţională pe 4 septembrie, în fieful celor de la Dinamo Braşov, urmând ca pe 8 septembrie să dea piept cu Universitatea Cluj în runda a doua, cel mai probabil la Medgidia. „Ştiu că vom disputa primele etape din campionat la Medgidia, dar sunt sigur că suporterii vor veni la meciuri şi ne vor susţine. Mai mult, mă bucur că vom putea evolua în Liga Campionilor la Constanţa. La Bacău a fost un turneu dezamăgitor, dar a contat oboseala acumulată în pregătire şi lipsa de omogenitate, pentru că a venit un centru nou, Angelovski. În privinţa antrenorului, cred că a adus un plus de viteză, care s-a văzut în meciurile de pregătire. Suntem obligaţi să alergăm pe tot parcursul partidei şi acest lucru va reprezenta un atu important. Totuşi, am făcut puţine antrenamente în sală şi abia în perioada următoare îşi va pune amprenta pe joc, care suferă atât în atac, cât şi în apărare”, a spus căpitanul Laurenţiu Toma.