HCM pregăteşte la Izvorani meciul cu Hamburg

După succesul dătător de speranţe cu Metalurg Skopje, scor 20-19, campioana HCM Constanţa şi-a reluat, ieri, pregătirile pentru ultimul meci din acest an din Liga Campionilor. Joi, 1 decembrie, de la ora 20.00, la Hamburg, HCM va întâlni campioana Germaniei, în cea mai dificilă partidă din acest sezon a Velux Champions League. Cum suprafaţa de joc a Sălii Sporturilor din Constanţa a suferit unele modificări pentru participarea voleibalistelor de la CV 2004 Tomis în Liga Campionilor, s-a decis ca HCM să pregătească la Izvorani partida cu HSV Hamburg. Lotul pregătit de Constantin Ştefan, Eden Hairi şi Alexandru Buligan s-a deplasat, ieri, la Izvorani, unde vor fi efectuate antrenamentele până la plecarea spre Germania, programată miercuri după-amiază. „Meciul cu Skopje ne-a băgat din nou în cărţi. Va fi foarte greu de acum încolo. La Hamburg îmi doresc un meci bun pentru că nu avem nimic de pierdut. Jucăm fără presiune că trebuie să câştigăm neapărat. Va fi însă foarte important pentru moralul nostru să facem o partidă foarte bună împotriva unei echipe foarte puternice, care practic era calificată înainte de primul meci. Mergem să jucăm, poate îi vom prinde şi puţin relaxaţi, poate şi într-o zi mai slabă şi nu se ştie dinainte ce se poate întâmpla. Îmi plac astfel de meciuri, cu adversari puternici. Cu Metalurg a fost o miză enormă, iar evoluţia scorului a făcut ca meciul să fie şi mai tensionat, iar cine nu a avut experienţă internaţională a simţit acest lucru. A fost un lucru extraordinar că am putut reveni după ce am fost conduşi cu şase goluri. Mie personal mi-a oferit o mare încredere“, a spus portarul Ionuţ Rudi Stănescu. Din lotul deplasat nu fac parte doi jucători, Alexandru Csepreghi şi Marius Sadoveac, ambii fiind accidentaţi. Partida dintre HSV Hamburg şi HCM Constanţa va fi arbitrată de o brigadă din Feroe, formată din Eydun Lindenskov Samuelsen şi Andreas Falkvard Hansen. Observator va fi francezul Robert Dujardin.