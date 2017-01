HCM pregăteşte meciul de la Bacău

După două săptămîni de întrerupere, Liga Naţională de handbal masculin va reveni din acest weekend în actualitate. Cu doar o victorie în primele şase etape, Handbal Club Municipal Constanţa vrea să şteargă impresia negativă din debutul sezonului şi să revină la forma care a consacrat-o. “Au fost două săptămîni de pauză binevenite. Am lucrat intens la îmbunătăţirea pregătirii fizice, capitol la care am fost deficitari în prima parte a sezonului. Cred că este momentul să vină şi o serie de victorii pentru HCM”, a declarat antrenorul principal Eden Hairi. Din această săptămînă, HCM Constanţa se pregăteşte în efectiv complet după ce a dat patru jucători la Naţionala României. Unul dintre jucătorii convocaţi pe ultima sută de metri a fost Alexandru Csepreghi, interul constănţean fiind chemat la lot după accidentarea lui Adrian Petrea. “Ne-au folosit jocurile de la lotul naţional pentru că nivelul meciurilor internaţionale este mai ridicat decît al celor din întrecerea internă”, a declarat Csepreghi. Un obişnuit al convocărilor la lotul naţional este şi extrema Mihai Timofte. Nefolosit în meciul cu Macedonia, Timofte a jucat apoi în confruntările cu Ucraina şi Muntenegru. “Sper să reuşim să schimbăm faţa echipei HCM şi să îndeplinim din obiectivele pe care ni le-am propus. Chiar dacă am început slab campionatul, titlul nu este jucat. E greu să ne apărăm cu succes titlul cucerit în primăvară, însă nu imposibil”, a declarat Timofte. Elevii lui Eden Hairi şi Aleksandar Adzic pregătesc în aceste zile meciul de duminică, de la Bacău, din etapa a şaptea a Ligii Naţionale. Partida Ştiinţa Municipal Dedeman - HCM Constanţa este programată de la ora 11.00.