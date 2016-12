HCM pregăteşte meciul de la Tg. Jiu

După aproximativ două săptămâni de pauză în Liga Naţională de handbal masculin, pentru a face loc partidelor lotului reprezentativ din campania de calificare la CE din 2014, întrecerea internă se va relua la finele acestei săptămâni cu etapa a 7-a. Campioana HCM Constanţa, formaţie care conduce şi în acest sezon detaşat Liga Naţională, cu maximum de puncte după primele şase runde, se va deplasa la Tg. Jiu, pentru confruntarea de sâmbătă (ora 17.30), cu Pandurii. Dacă în ultima perioadă antrenamentele s-au desfăşurat sub comanda preparatorului fizic Marko Isakovic, din această săptămână a revenit la Constanţa şi antrenorul principal Zvonko Sundovski. „Pandurii este un subiect închis pentru mine. Joc la HCM şi chiar dacă am venit aici de la Tîrgu Jiu, asta nu mă va împiedica să joc cât mai bine şi să câştigăm la o diferenţă cât mai mare, pentru a ne îndeplini obiectivul. Pandurii nu mai este echipa de acum doi ani, dar am sunt convins că pregătesc cât mai bine meciul, vor să câştige şi sunt motivaţi”, a declarat fostul jucător al gorjenilor, Bogdan Criciotoiu.

PROBLEME CU CSEPREGHI. HCM Constanţa nu se va putea baza pe o perioadă mai lungă de timp pe unul dintre cei mai buni jucători ai echipei, interul stânga Alexandru Csepreghi. Acesta se va opera săptămâna viitoare la Bucureşti, la genunchiul drept, acolo unde are o problemă la cartilagiu. Din păcate perioada de recuperare este extrem de lungă, interul HCM-ului urmând să revină pe teren peste cel puţin patru luni. Alţi doi jucători ai HCM-ului care s-au confruntat cu probleme medicale în ultimul timp, Mihai Popescu şi Alexandru Şimicu, au revenit la antrenamente. „Şimicu şi Popescu sunt în regulă, dar din păcate Csepreghi va trebui să se opereze şi va absenta cel puţin trei luni”, a precizat Sundovski.