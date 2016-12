HCM pregăteşte meciul decisiv cu Chambery

Handbal Club Municipal Constanţa se află din nou în faţa unei premiere istorice pentru clubul de la ţărmul mării, fiind aproape de calificarea în sferturile de finală ale Cupei EHF la handbal masculin. Noul format al competiţiei, cu multe echipe obişnuite mai mult cu grupele Ligii Campionilor, a crescut nivelul întrecerii, iar accederea între cele mai bune opt formaţii nu este deloc uşoară. Şi totuşi, campioana României este la un singur pas de prezenţa în sferturile de finală, pe care îl poate face duminică, de la ora 12.00, la Sala Sporturilor, împotriva francezilor de la Chambery Savoie. Un meci de care pe care, formaţia mai bună după cele 60 de minute de joc urmând a avea asigurată în proporţie de 90 la sută prezenţa în sferturile de finală.

„Urmează meciul decisiv cu Chambery, o echipă extraordinar de bună. Sper să avem din nou un public care să ne ajute să câştigăm şi să mergem în faza următoare a competiţiei”, a declarat extrema stângă George Buricea. Golgheterul echipei după primele cinci meciuri din Grupa D, Alexandru Şimicu, consideră că publicul poate înclina balanţa victoriei. „Jucăm la Constanţa, avem suporterii de partea noastră şi trebuie să câştigăm. Sper ca toţi să trecem cât mai repede peste problemele medicale şi la ora meciului să fim într-o formă cât mai bună”, a spus Şimicu. Portarul Mihai Popescu este de părere că formaţia pregătită de Zvonko Sundovski, Marko Isakovic şi Alexandru Buligan are suficientă experienţă să gestioneze astfel de momente. „Urmează un meci decisiv în această grupă, unul la care ne aşteptam încă de la tragerea la sorţi. Ştim că va fi mai greu decât în Franţa, a revenit şi centrul bosniac Edin Basic, dar avem puterea de a merge mai departe. Ne dorim foarte mult o calificare, vrem un drum cât mai lung în această competiţie, iar faptul că am ajuns până aici ne oferă încrederea necesară. În plus, ştim că vom avea alături de noi o sală arhiplină, care va pune multă presiune pe adversari şi ne va ajuta să ne îndeplinim obiectivul. Constanţa merită o astfel de calificare”, a precizat Popescu. Meciul de duminică va fi condus de o brigadă din Muntenegru, formată din Miljan Vesovic şi Novica Mitrovic. Observatorul întâlnirii va fi grecul George Bebetsos. Preţul unui bilet la meciul HCM Constanţa - Chambery Savoie este de 15 lei.