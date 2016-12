HCM pregăteşte următorul sezon

CSEPREGHI ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL. După ce reuşise să obţină semnătura portarului Mihai Popescu pentru următoarele două sezoane, conducerea campioanei României la handbal masculin, HCM Constanţa, a mai dat o lovitură. Nu este vorba despre un nume nou în tabăra HCM-ului, ci despre Alexandru Csepreghi, interul stânga în vârstă de 23 de ani fiind convins să îşi prelungească cu încă trei sezoane înţelegerea scadentă în vara acestui an. „Am avut mai multe oferte, dar în ţară nu puteam să merg la nicio altă formaţie pentru că niciuna nu poate fi mai bună decât HCM. Din străinătate, cele mai importante cluburi care m-au ofertat au fost Pevafersa Valladolid şi Pick Szeged. Clubul spaniol îmi oferea un contract pe doi ani, iar la Szeged nu s-a pus problema să merg, pentru că au unele probleme financiare. Chiar dacă Valladolid este una dintre echipele de top din Europa, am considerat că nu este momentul să joc într-un campioant mai puternic. Vreau să acumulez mai multă experienţă, să cresc alături de HCM şi să obţin rezultate şi mai bune în sezoanele ce vor urma. În plus, am fost mulţumit de oferta pe care HCM mi-a făcut-o, iar suporterii au avut şi ei rolul lor. Nicăieri nu am mai văzut o galerie atât de pătimaşă, care să fie peste tot alături de noi. Constanţa este a doua mea casă şi sunt fericit că voi continua la HCM“, a spus Csepreghi. Directorul executiv Nurhan Ali era încântat că doi dintre jucătorii de bază vor rămâne la echipă. „Am dorit, în primul rând, să avem continuitate, să păstrăm grupul foarte bun pe care l-am format. Este nevoie de stabilitate şi de omogenitate pentru a reuşi şi în sezoanele următoare, iar prelungirea contractelor celor cărora le expirau înţelegerile în această vară era una dintre priorităţi. Săptămâna viitoare urmează să discutăm şi cu ultimii trei jucători care sunt la final de contract: Toma, Stănescu şi Nicolae“, a declarat Nurhan Ali.

MECI DIFICIL LA BACĂU. HCM Constanţa va disputa, miercuri, de la ora 17.00, o nouă partidă extrem de importantă în campioant. Formaţia noastră va întâlni, în deplasare, pe Ştiinţa Bacău, echipă care pe teren propriu este foarte greu de învins. „Cred că este o partidă decisivă pentru titlu. Am avut mereu probleme la Bacău, dar de această dată sperăm să ne impunem şi să rezolvăm problema titlului. Avem prima şansă şi trebuie să arătăm experienţa acumulată în Liga Campionilor“, a spus Csepreghi. HCM pleacă astăzi spre Bacău, iar după meci delegaţia echipei constănţene va merge direct la Buzău, unde duminică, de la ora 16.15, va disputa manşa tur a optimilor de finală ale Ligii Campionilor, împotriva campioanei Ungariei, MKB Veszprem.